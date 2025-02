Një 35-vjeçar është vendosur në pranga nga policia pasi shpërndante kokainë në zona të ndryshme të Tiranës. I riu është identifikuar si Erdi Shima.

Ndërkohë nën hetim është pasagjeri 28 vjeç për moskallëzim krimi.

Sekuestrohen 480 gram lënde e dyshuar narkotike kokainë, 1 automjet dhe 2 aparate celular.

Njoftimi i policisë:

Në vijim të punës për goditjet e njëpasnjëshme të veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, bazuar në informacionet se një shtetas posedonte dhe merrej me shpërndarjen e lëndëve narkotike kokainë në kuadër të një procedimi proaktiv, Seksioni për Hetimin e Narkotikëve në DVP Tiranë nën drejtimin e Prokurorisë zhvilloi operacionin antidrogë të koduar “Next”, në kuadër të të cilit u arrestua në flagrancë shtetasi Erdi Shima, 35 vjeç, banues në Tiranë. Si dhe u procedua penalisht shtetasi D. M., 28 vjeç.

Nga ana e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë janë grumbulluar informacione falë dhe inteligjencës policore në kuadër të një procedimi proaktiv, se shtetasi E. Sh merej me shpërndarjen e lëndës narkotike kokainë, në sasi, në zona të ndryshme të qytetit të Tiranës.

Në bazë të informaciove të grumbulluara, falë veprimeve të shpejta dhe operacionale është bërë ndalimi i automjetit me drejtues Erdi Shima dhe pasagjer D. M, në rrugën “Sami Frashëri”.

Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin me të cilin udhëtonin të dy këta shtetas, shërbimet e Polcisië gjetën një qese me lëndë narkotike Kokainë me peshë 480 gram, e cila u sekuestruar në cilësinë e provës materiale së bashku me automjetin.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.