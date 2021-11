Agjentët e policisë spanjolle (Mossos d’Esquadra) në bashkëpunim me Zyrën Federale të Hetimit Kriminal të Gjermanisë kanë çmontuar një organizatë kriminale ndërkombëtare të trafikantëve të drogës që kishte selinë e saj në një magazinë industriale në Valls (Tarragona). Elmundo shkruan se policia ka arrestuar drejtuesit kryesorë të bandës me kombësi polake dhe një tjetër me origjinë shqiptare që kujdesej për një plantacion me marijuanë. Ata akuzohen për veprën penale të trafikut të lëndëve narkotike dhe anëtarësimit në një organizatë kriminale,

Në fund të vitit të kaluar policia e Bochum-it zbuloi anëtarët e kësaj bande dhe nisi një hetim në bashkëpunim me Mossos, pasi ata ishin shtetas polakë që lëviznin midis Gjermanisë dhe Spanjës. Banda përdorte magazina industriale për të rritur dhe ruajtur marijuanën, përveç transportit të saj të fshehur në kamionë dhe mjete të tjera makinerish të rënda. Përveç marijuanës, banda siguronte kokainë dhe lehtësonte aktivitete të tjera për grupe të ndryshme, si furnizimi i automjeteve me regjistrim spanjoll, akomodimi ose marrja me qira dhe mbikëqyrja e ndërtesave industriale për të prodhimin e lëndëve narkotike.

Në një operacion të mbikëqyrur nga Gjykata e Instruksionit e Barcelonës, pasi pranuan një komision urdhërues nga Prokuroria Publike e Bochum-it, agjentët kryen disa operacione si ndalimi i një kamioni që u largua nga magazina në Valls në drejtim të Huesca dhe me ndihmën e Gardës Civile, gjetjen e 166 kilogramëve marijuanë të fshehura në aparatet ftohëse si dhe marrjen e 60 kilogramëve në pronën e njërit prej të hetuarve. Në një tjetër aksion më 21 korrik në një magazine industriale në Tarragona, studiuesit vëzhguan se si ata që u hetuan ngarkuan një makineri çekiç në një kamion transporti. Pasi kamioni u ndalua, në Roca del Vallès, agjentët ndërhynë me 62,650 kilogramë marihuanë që ishin fshehur brenda rrotullave të rulëve me avull.

Të dyshuarit e kishin fshehur drogën brenda rulit të avullit, të cilin më pas e kishin salduar së bashku. Në këtë mënyrë janë munduar që të mos ngjallin dyshime pasi që në rast se do të arrestoheshin dhe në një kërkim eventual, droga nuk mund të zbulohej nëse vetë hetimi nuk mund të përcaktonte vendin e saj të fshehjes, siç ka ndodhur në atë rast. Në këtë kuptim, nuk ishte e lehtë as nxjerrja e marijuanës nga pjesa e brendshme e rrotullave, për shkak të aksesit të vështirë të tyre, për të cilin ishte e nevojshme ndërhyrja e profesionistëve të specializuar.

Më 4 tetor, në kuadër të Urdhrave të ndryshëm Evropianë të Arrestimit dhe Dorëzimit (OEDE) të lëshuara nga Prokuroria e Bochum-it (Gjermani), u kryen operacione në disa vende. Në Gjermani dhe Holandë, forcat speciale bënë 14 hyrje dhe kontrolle, me tre të arrestuar dhe me ndërhyrjen e më shumë se 100 mijë eurove cash. Në Katalonjë u regjistruan katër shtëpi dhe dy ndërtesa industriale, të vendosura në zonën e Tarragona, në të cilat hetuesit ndaluan tre persona. Gjithashtu janë sekuestruar mbi 32 mijë euro kesh, dy armë, pajisje elektronike dhe dokumentacion të organizatës.

Agjentët Mossos kontrolloi një magazinë industriale në Valls me një plantacion prej 1200 bimësh marijuanë dhe ndaloi kujdestarin e saj, i cili është 30 vjeç dhe me kombësi shqiptare. Nga studimi i konsumit të energjisë elektrike të godinës industriale u zbulua një mashtrim prej 35 mijë eurosh. Tre të dyshuarit kryesorë me kombësi polake u dërguan në burg me urdhër të Gjykatës Kombëtare, pasi ata kanë urdhra aktualë ekstradimi.

g.kosovari