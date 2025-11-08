Në sfondin e një revolucioni të përshpejtuar të shkencës dhe teknologjisë dhe transformimit industrial, inovacioni është bërë një forcë thelbësore në katalizimin e industrive, modeleve dhe nxitësve të rinj, duke fuqizuar progresin shoqëror”,- deklaroi Wu Hequan, kryetar i Komitetit të Vlerësimit të Çmimeve dhe akademik i Akademisë Kineze të Inxhinierisë, gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve, e cila u mbajt në qytezën e lashtë ujore Wuzhen në Zhejiang.
Projektet fituese përfshijnë fusha të përparuara si modelet e inteligjencës artificiale, interneti inteligjent i gjërave, inteligjenca e mishëruar dhe informatika kuantike. Ato përfshijnë agjentin e kodimit të Microsoft-it, “GitHub Copilot”, modelin themelor me gjuhë të madhe me burim të hapur “Qwen” të “Alibaba”-s, dhe teknologjitë dhe aplikimet kryesore të sinjaleve të navigimit satelitor BDS-3 të Kinës.
Projektet fituese morën më shumë se 400 vlerësime nga aplikantët në 34 vende dhe rajone.
Wu vuri në dukje se duke ndërtuar një platformë shkëmbimi ndërkombëtar të nivelit të lartë dhe duke bashkuar mençurinë globale për zhvillim inovativ, Çmimet WIC për Shkencën dhe Teknologjinë Pioniere vazhdojnë të zbulojnë dhe shfaqin arritjet kryesore botërore në teknologjinë shkencore, të promovojnë teknologjinë për të mirën e përbashkët dhe të kontribuojnë në ndërtimin e një bote të hapur, gjithëpërfshirëse dhe digjitale-inteligjente.
Të inauguruara në vitin 2023, Çmimet WIC për Shkencën dhe Teknologjinë Pioniere synojnë të njohin arritjet më pioniere të vitit në sektorin e internetit dhe të nxisin shkëmbimin dhe bashkëpunimin global në fushën e teknologjisë së internetit.
Ceremonia ishte pjesë e Samitit të Konferencës Botërore të Internetit Wuzhen 2025, i cili do të zgjasë deri të dielën.
