200 milionë euro shpërdorim vetem si pasojë e rreshqitjeve “elektorale” në Kalimash vlejnë pothuajse sa e gjithë vlera e Rrugës së Arbrit

Një rrugë e premtuar për 20 vjet me radhë. Një rrugë të cilën në dy mandatet e tij si Kryeministër, Sali Berisha e shndërroi në prioritetin absolut të qeverisë, por që nuk nisi kurrë të ndërtohej. E megjithatë, sot që Rruga e Arbrit është pranë përfundimit të saj, e do të sjellë përfitime kolosale për të gjithë rajonin verilindor të vendit, Partia Demokratike rikthehet të godasë këtë vepër madhore. Duke përdorur emra anonimë dhe prova po aq anonime, sot Qytetari Dixhital i ka dedikuar “buletinin” e tij të radhës tunelit të Qafë Murrizit. Vetëm një vit më parë, i njëjti forum publikoi një seri fotosh nga punimet në këtë tunel, duke i konsideruar ato si shembje. E në total, në vitet e fundit janë me dhjetëra rastet kur kjo Rrugë është sulmuar publikisht nga PD. Mesa duket, dashuria e ish-Kryeministrit për tunelet nuk ka përfunduar as shtatë vite pasi dorëzoi mandatitin. Në rrugën më të kushtueshme të ndërtuar në historinë e Shqipërisë, në autostradën 1.5 miliardë euro Rrëshen-Kukës, e cila kushtoi dy herë më shumë se parashikimet dhe nuk përfundoi kurrë sipas planit, tuneli i Thirrës (Kalimashit), u shemb plot katër herë.

Tre herë sepse me urdhër nga lart punimet u përshpejtuan për qëllime elektorale. Ishte një mrekulli që asnjë punëtor nuk u lëndua në atë kohë. Madje, mungesa totale e kushteve të punës bëri që një numër punëtorësh të braktisnin punën. “Kam pesë fëmijë për të ushqyer. Nuk kam ndërmend të lë më kockat në atë tunel”, shprehej në “Neës 24” një punëtor pak përpara zgjedhjeve. Në total, riparimi i trefishtë i kushtoi shtetit 140 milionë euro shtesë. Vetëm njëri nga tunelet u arrit të hapej për fushatë, për t’u mbyllur të nesërmen e saj për punimet shtesë. Katër muaj më pas, shembja ishte masive dhe këtë herë tuneli u mbyll për disa javë të tëra. Fatura e re ishte 60 milionë euro. Në total, 200 milionë euro. 200 milionë euro të shpërdoruara për qëllime elektorale, para që mund të ishin kursyer shumë mirë (pavarësisht pjesës tjetër të abuzimit) nëse do të respektohej afati i punimeve.

E njëjta histori edhe me rrugën e Elbasanit. Tuneli i hapur për zgjedhje, i mbyllur pas saj. Një rrugë e ndërtuar në mënyrë të çmendur, në gjurmë të njohura për rrëshqitje dheu. Për qëllime elektorale, këtë herë në zgjedhjet e 2013, 200 milionë euro të shpërdoruara përsëri dhe një rrugë e inaguruar me fanfarë, që u përfundua vetëm pesë vjet më vonë nga qeveria socialiste. Në pritje të mashtrimit të radhës, ka vetëm dy fakte të patjetërsueshme. Fakti i parë. Vetëm tuneli 5 km i Kalimashit, i cili kushtoi 1 miliardë euro, vlen sa katër herë rruga 80 km e Arbrit me gjithë tunelet përfshirë. Fakti i dytë. Vetëm 200 milionë euro shtesë, si pasojë e rreshqitjeve elektorale në Kalimash, vlejnë pothuajse sa e gjithë vlera 260 mln eurosh e Rrugës së Arbrit.