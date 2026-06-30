Pesë çmime për veprat më të mira në video art, narracion, film eksperimental, film të shkurtër dhe dokumentar
Janë shpallur fituesit e edicionit të katërt të Gjon Mili Video Art Festival, një aktivitet që sjell në vëmendje krijimtarinë bashkëkohore në fushën e video artit, filmit eksperimental dhe formave të reja të shprehjes vizuale.
Në këtë edicion, juria vlerësoi vepra nga disa vende, të cilat trajtojnë tema si kujtesa, identiteti, trupi, peizazhi, arti, historia dhe përvoja njerëzore.
Fitues – Video Arti më i Mirë
CONTRO (Versus)
Regjia: Maria Grazia Carriero
Itali
Çmimi për Video Artin më të Mirë iu dha veprës “CONTRO (Versus)”, me regji të Maria Grazia Carriero. E vendosur në peizazhin mbresëlënës të badlands të Lucanias, kjo vepër poetike vizuale e shndërron ritualin, kujtesën dhe trupin femëror në një akt kolektiv kujdesi dhe shërimi. Përmes ndërthurjes së fuqishme të performancës, tingullit dhe peizazhit, filmi reflekton mbi humbjen, qëndresën dhe lidhjen e përhershme të njeriut me tokën.
Fitues – Narracioni më i Mirë
Kingdom of Animals
Regjia: Thadeusz Tischbein
Gjermani
Çmimi për Narracionin më të Mirë iu dha filmit “Kingdom of Animals”, me regji të Thadeusz Tischbein. Filmi i çon shikuesit në një udhëtim mendim-nxitës nëpër peizazhet monumentale të Gjermanisë, ku historia, mitologjia dhe imagjinata ndërthuren me njëra-tjetrën. Duke kombinuar vëzhgimin dokumentar me spekulimin fiksional, regjisori eksploron praninë simbolike të kafshëve në monumentet historike gjermane dhe krijon lidhje të papritura me mitet dhe përrallat e Vëllezërve Grimm. Përmes një gjuhe të veçantë vizuale, filmi reflekton mbi kujtesën, identitetin dhe rrëfimet që formësojnë peizazhet dhe ndërgjegjen kolektive.
Fitues – Filmi i Shkurtër Eksperimental më i Mirë
Atelier Garel
Regjia: Thomas Lallier
Francë
Çmimi për Filmin e Shkurtër Eksperimental më të Mirë iu dha “Atelier Garel”, me regji të Thomas Lallier. I vendosur në peizazhin e qetë të Normandisë, filmi ofron një takim intim me studion e skulptorit dhe piktorit francez Philippe Garel. Në mungesë të artistit, pikturat dhe skulpturat e tij bëhen protagonistët kryesorë të veprës, duke krijuar një dialog poetik mes krijimit, kujtesës dhe materialit. Me një qasje të ndjeshme kinematografike, Thomas Lallier e shndërron atelienë në një hapësirë të gjallë, ku veprat e artit duket sikur marrin frymë.
Fitues – Filmi i Shkurtër më i Mirë
SOS
Regjia: Anita Morina
Shqipëri
Çmimi për Filmin e Shkurtër më të Mirë iu dha filmit “SOS”, me regji të Anita Morinës. Filmi trajton me forcë dhe ndjeshmëri urgjencën e përvojës njerëzore, duke ndërthurur rrëfimin emocional me një gjuhë të qartë vizuale. Përmes një narrative të fuqishme dhe një ndërtimi të kujdesshëm kinematografik, “SOS” reflekton mbi qëndresën, brishtësinë dhe shpresën.
Fitues – Dokumentari më i Mirë
DEZO HOFFMANN – Photographer of The Beatles
Regjia: Laura Sivakova-Passova & Patrik Lancaric
Sllovaki
Çmimi për Dokumentarin më të Mirë iu dha filmit “DEZO HOFFMANN – Photographer of The Beatles”, me regji të Laura Sivakova-Passova dhe Patrik Lancaric. Dokumentari i kushtohet jetës dhe trashëgimisë së fotografit të njohur Dezo Hoffmann, imazhet ikonike të të cilit ndihmuan në formësimin e identitetit vizual të grupit legjendar The Beatles. Duke kombinuar materiale të rralla arkivore me një rrëfim të kujdesshëm, filmi sjell një portret intim të një prej fotografëve më me ndikim në historinë e muzikës.
Edicioni i katërt i Gjon Mili Video Art Festival konfirmoi edhe një herë rëndësinë e këtij festivali si një hapësirë ndërkombëtare për autorë, artistë dhe regjisorë që kërkojnë forma të reja të shprehjes përmes imazhit, zërit dhe eksperimentimit vizual.
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