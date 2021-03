Tetë skuadrat çerekfinaliste të Champions League, kanë mësuar kundërshtarët e tyre, pas shortit të hedhur në Shtëpinë e Futbollit Europian në Nion.

Reali i Madridit ka peshuar në short Liverpulin, në një ndeshje që pritet të dhurojë spektakël, ku të dyja skuadrat do të kërkojnë me ço kusht fitoren [për të vazhduar më tej. Të dy skuadrat u përballën në maj të 2018-ës në finalen e këtij kompeticion, ku madrilenët triumfuan me rezultatin 3-1.

Gjithashtu në çerekfinalen e këtij sezoni, do të përsëritet finalja e sezonit të kaluar të Ligës së Kampioneve, teksa Bajerni do të përballet me PSG-në, që sezonin e kaluar e mposhti në finale, duke marrë trofeun.

Mançester Siti që po tregon një formë të shkëlqyer këtë sezon, sfidon Dortmundin, ndërsa Porto që eliminoi Juven, pret Çelsin.

Për sa i përket çifteve gjysmëfinaliste, fituesi i çiftit Bajern-PSG, do të përballet me fituesin e çiftit Siti-Dortmund. Ndërkohë fituesi i çiftit Real-Liverpul, do të përballet me fituesin e çiftit Porto-Çelsi.

Ndeshjet e para çerekfinale të Champions-it do të luhen më datën 6 dhe 7 prill, ndërsa ato të kthimit një javë më vonë (13-14 prill).

Gjysmëfinalet do të luhen më 27-28 prill dhe më 4-5 maj. Ndërsa finalja e këtij sezoni, do të mbahet më 29 maj, në stadiumin “Ataturk” të Stambollit.

SHORTI:

Çiftet çerekfinaliste:

Mançester Siti-Borusia Dortmund (A1)

Porto-Çelsi (A2)

Bajern Mynih-PSG (B1)

Real Madrid-Liverpul (B2)

Çiftet gjysmëfinaliste:

(B1)-(A1)

(B2)-(A2)

g.kosovari