Sezoni i ri i Champions League ka marrë formë.
Nuk do të ketë më fazë grupesh, por një ligë të vetme, ashtu si edicionin e kaluar ku çdo skuadër do të luajë tetë ndeshje: katër në shtëpi dhe katër në transfertë.
Këtë të enjte të 28 gushtit u hodh shorti që ka sjellë përballje të mëdha që në këtë fazë, me supersfida mes skuadrave më të forta të kontinentit.
Përballjet sipas shortit:
• Bayern Munich do të përballet me: Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG, Pafos.
• Chelsea do të përballet me: Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag.
• Real Madrid do të përballet me: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty.
• Inter do të përballet me: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Prague, Ajax, Kairat Almaty, Union SG.
• Borussia Dortmund do të përballet me: Inter Milan, Manchester City, Real Madrid, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham Hotspur, Athletic Club, Copenhagen.
• Liverpool do të përballet me: Real Madrid, Inter Milan, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, PSV Eindhoven, Marseille, Qarabag, Galatasaray (T).
• Barcelona do të përballet me: PSG, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Prague, Copenhagen, Newcastle.
• PSG do të përballet me: Bayern Munich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, Sporting Lisbon, Newcastle, Athletic Club.
• Manchester City do të përballet me: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco.
• Bayer Leverkusen do të përballet me: PSG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle, Copenhagen.
• Arsenal do të përballet me: Bayern Munich, Inter Milan, Atletico Madrid, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Prague, Kairat Almaty, Athletic Bilbao.
• Atalanta do të përballet me: Chelsea, PSG, Club Brugge, Eintracht, Slavia Prague, Marseille, Athletic Bilbao, Union SG.
• Benfica do të përballet me: Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle.
• Club Brugge do të përballet me: Barcelona, Bayern Munich, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting Lisbonë, Monaco, Kairat Almaty.
• Eintracht Frankfurt do të përballet me: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarabag.
• Juventus do të përballet me: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting Lisbonës, Bodo Glimt, Pafos, Monaco.
• Atletico Madrid do të përballet me: Inter, Liverpool, Eintracht, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union SG, Galatasaray.
• Villarreal do të përballet me: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen, Pafos.
• Marseille do të përballet me: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Club Brugge, Ajax, Sporting Lisbon, Newcastle.
• Tottenham do të përballet me: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Slavia Prague, Bodo Glimt, Copenhagen, Monaco.
• Napoli do të përballet me: Chelsea, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Benfica, Sporting Lisbonës, PSV, Qarabag, Copenhagen.
• Bodo Glimt do të përballet me: Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Slavia Prague, Monaco, Galatasaray.
• Sporting Lisbonë do të përballet me: PSG, Bayern Munich, Club Brugge, Juventus, Marseille, Napoli, Kairat, Athletic Bilbao.
• PSV Eindhoven do të përballet me: Bayern Munich, Liverpool, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG, Newcastle.
• Ajax do të përballet me: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marseille, Galatasaray, Qarabag.
• Slavia Pragë do të përballet me: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos.
• Olympiacos do të përballet me: Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos dhe Kairat Almaty.
