Katër nxënës të shkollës së mesme “Naim Frashëri” në Durrës janë shoqëruar nga policia malazeze në qytetin e Kotorit, pas një incidenti të regjistruar gjatë një ekskursioni shkollor.
Gjimnazistët kanë kaluar natën në ambientet e komisariatit lokal përpara se të liheshin të lirë nga autoritetet malazeze.
Dinamika e incidentit me qytetaren vendase
Sipas raportimeve, ngjarja ka ndodhur gjatë ditës së shtunë teksa grupi i nxënësve po kthehej nga dreka. Ata janë përballur me një grua të moshuar vendase, e cila i ka pyetur për origjinën e tyre.
Në përgjigje, të rinjtë kanë bërë simbolin kombëtar të shqiponjës me duar. Situata është përshkallëzuar pasi e moshuara ka goditur me shpullë njërin prej gjimnazistëve dhe më pas ka njoftuar forcat e rendit, duke pretenduar se ishte provokuar nga veprimet e tyre.
Ndërhyrja e policisë dhe reagimi i autoriteteve
Pas denoncimit, katër nxënësit u shoqëruan në polici ku iu nënshtruan procedurave të marrjes në pyetje. Pranë tyre ka qëndruar edhe mësuesja shoqëruese e ekskursionit.
Me përfundimin e procedurave dhe lirimin e nxënësve, autoritetet vendase u kanë kërkuar atyre të shmangin përdorimin e simboleve kombëtare gjatë qëndrimit. Lidhur me ngjarjen janë vënë menjëherë në dijeni Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar (DRAP) Durrës si dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit.
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