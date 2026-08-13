Pas paralajmërimit nga Shoqatat e Transportit, se do të reduktojnë flotën urbane nëse s’marrin përgjigje nga qeveria për kompensimin e karburantit, ka reaguar Administrata Tatimore.
Sipas Administratës Tatimore ka përfunduar në 1 gusht 2026 proçesi i aplikimit për kompensimin e transportit publik
Administrata Tatimore po kryen kompensimin e 95 subjekte që kanë aplikuar për të përfituar nga skema e kompensimit për rritjen e çmimit të karburantit.
“Vlera totale e kompensimit për shoqëritë e transportit qytetës, rrethqytetës dhe ndërqytetës arrin në 110.7 milionë lekë. Shifrat nuk përfshijnë kompensimin për shoqëritë e linjave qytetëse të Tiranës, i cili mbulohet nga Bashkia Tiranë. Numri i subjekteve që kanë aplikuar për t’u kompensuar nga Bashkia e Tiranës pranë Administratës Tatimore është 20 për një vlerë prej 66.1 milion lekë”, thuhet në njoftim.
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