Kreu i PD Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me force politike në qytetin e Fierit. Basha tha se Partia Demokratike asnjëherë nuk do të pranojë rezultatin e zgjedhjeve të cilat sipas tij u fituan në mënyrë të paligjshme.

Teksa shtoi se ditët pas publikimit të rezultatit kanë qenë “shokuese dhe tronditëse” për të gjithë, por ato ditë kanë marrë fund pasi PD është kthyer më e fortë për të rëzuar këtë “qeveri njëherë e përgjithmonë”

Pjesë nga fjala e kreut të PD Lulzim Basha:

25 prilli tregoi se demokratët pas asnjë mjet pushteti vetëm me shpirtin e tyre janë në gjendje ti kundërvihen një pushteti të tëre dhe ta çojnë në buzë të greminës gati për ta hedhur aty ku e kanë vendin.

Me këtë vjen dhe konkluzioni i dytë, masakra elektorale e 25 prillit nuk do të njihet, tjetërsimi i rezultatit të qytetarëve nuk do të pranohet.

Për këtë nuk ka pikë dyshimi, beteja do të vazhdojë për ata që e nisëm, jo për karrigen time dhe të Enkelejdit. Jo për poste drejtorësh apo për tendera apo për të hapur dyert e doganave për kontrabandë.

Ky degjerim është për fatin e keq të Shqipërisë sëmundja që ka mbërthyer për vdekje kundërshtarin tonë, beteja jonë do të vazhdojë për Shqiptarët

Në të gjithë format dhe mënyrat në çdo fushëbeteje. Një gjë është e sigurt, e sigurt si drita e diellit sot fundi kësaj beteje i cili nuk mund të jetë trum i Rama-Doshit po përmbysja e këtij regjimi dhe torja e shqiptarëve.

Ditët e para kanë qenë ditë shoku dhe tronditëse jo vetëm për demokratët por për të gjithë shqiptarët, dhe kjo është fare njerëzore përndryshe nuk do ishim njerëz se nuk jemi prej guri por kocka jonë është e pathyeshme nëqoftëse është dicka që e dinë të gjithë mirë është se demokratë nuk dorëzohen kurrë. Ndryshimi u pengua në mënyrë të paligjshme, shokut po i le vend zemërimi dhe forca për të rrëzuar këtë qeveri njëhere e përgjithmonë./ b.h