Fiqiri Meçe, babai i Luis Meçes, 14-vjeçarit që mbeti i plagosur rëndë me thikë në ngjarjen tragjike pranë shkollës “Fan Noli” në Tiranë në nëntor 2024, ku humbi jetën edhe shoku i tij Martin Cani, ka rrëfyer vështirësitë që familja po përjeton edhe sot.
I ftuar në studion e emisionit “Në Kohë Reale” në RTSH, ai tha se Luisi është rikthyer në futboll dhe fizikisht është në gjendje të mirë, por ende vuan pasojat psikologjike të traumës.
Ai theksoi se e gjithë familja ka kaluar një periudhë tepër të vështirë, ndërsa shtoi se ndihma e shpejtë mjekësore që Luisi mori fillimisht në poliklinikë ishte vendimtare.
“Luisi vazhdon me futbollin por akoma nuk e kam marrë veten nga trauma që ka kaluar në spitale, në gjyqe dhe procedura e tyre ka qenë e gjatë rreth 23-24 seanca. Nuk ndihet mirë psikologjikisht por fizikisht është mirë dhe vazhdon me futbollin. Pas dy muajsh që ndodhi ngjarja Luisi u rikthye në sport por jo me kohë të plotë dhe u rikthye me ekipin e tij. Ai është edhe më fort sepse ka dy arsye, një për vete që e kishte dëshirë por edhe dëshira e Martinit që ishin të dy bashkë. Për të gjithë familjen ishte shumë e vështirë sepse atë që kaluam ne ishte shumë e vështirë. Luisi ndihmën e parë e ka marrë tek poliklinika dhe ishte fat i madh”, u shpreh babai i Luisit.
Duke folur për procesin gjyqësor, babai i Luisit tregoi se djali ka ndjekur zhvillimet për çështjen dhe është përballur me autorin e ngjarjes në Gjykatën e Apelit, një moment që i ka rënduar gjendjen emocionale.
“Luisi do të shoh si kanë ecur seancat edhe për shokun e vet. Përballjen e fundit që kishte me autorin e ngjarjes ishim në gjykatë apeli. Autori ishte në sallë dhe Luisi u ndje keq psikologjikisht. Ka punuar me psikolog. Në rastin e Luisit me Martinin nuk ishin rrjetet sociale ai që i vrau fëmijët por ishte bullizimi që i bëjnë njëri tjetrit nëpër shkolla, pakujdesia e shkollës”, tha ai.
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