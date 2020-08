Chandra Wickramasinghe, një shkencëtar britanik i lindur në 1939 në Sri Lanka, ka befasuar jo pak shkencën dhe publikun me studimin e tij të fundit.

Wickramasinghe dhe shkencëtarë të tjerë pretendojnë se koronavirusi arriti Tokën nga një meteor që goditi Kinën, në muajin tetor të vitit të kaluar.

Wickramasinghe ishte dishepulli i Fred Hoyle, një shkencëtar tjetër, sipas të cilit jeta nuk kishte filluar në Tokë; ajo mbërriti nga meteorë ose kometa që mbartnin grimca të jetës duke lundruar në pluhurin kozmik. Hipoteza e tij edhe pse nuk u miratua nga shkenca, ndez ende debate dhe spekulime.

Hoyle vdiq në 2001, por Wickramasinghe, i cili ka qenë profesor i Matematikës së Aplikuar dhe Astronomisë në Universitetin Cardiff për më shumë se tre dekada dhe ka më shumë se 70 artikuj të botuar në “Nature”, ka vazhduar të ndërthurë punën e tij me ide edhe më të çuditshme.

Artikulli i tij i fundit i ndikimit, botuar në revistën Advances në gjenetikë, pohon se pandemia aktuale e koronavirusit e ka origjinën e saj në hapësirë.

Më konkretisht, ai thotë se erdhi nga një meteor që ra në veri-lindje të Kinës më 11 tetor 2019.

Sipas Wickramasinghe dhe kolegëve të tij, përhapja e shpejtë e sëmundjes në zonë dhe shfaqja e rasteve larg nga Wuhan shpjegohet më mirë me një specie bombardimi nga hapësira sesa në mënyrën konvencionale, nga një kërcim i virusit nga kafshët te njerëzit.

Në artikujt e mëparshëm, ai ka argumentuar se një origjinë hapësinore do të ishte shpjegimi më i arsyeshëm për sjelljen e pandemisë së gripit të vitit 1918 dhe e njëjta gjë ndodhi edhe me shpërthimin e parë të SARS.

Pastaj, në një letër të botuar në revistën The Lancet, ai deklaroi se, megjithëse virusi nuk dukej shumë infektiv, shpërthimet mund të ndodhin për shkak të pranisë së mbetur të patogjenit në stratosferë.

Për më tepër, ai sugjeroi që virusi do të kthehej sezonalisht, një herë në vit, pasi dushet e meteorit ndodhin kur kalojnë rajonin e hapësirës në të cilën një re e grimcave lundron pas kalimit të një komete.

Wickramasinghe ka botuar në revistat më të mira shkencore në botë, por idetë e tij të çuditshme nuk e shpjegojnë më mirë realitetin sesa llogaria zyrtare.

Njerëzit kanë jetuar me koronaviruse, përmes strukturave të ngjashme me ato të SARS-CoV-2 për një kohë të gjatë (e para u izolua në vitin 1965) dhe në afërsi të Wuhan, janë gjetur lakuriqet me specie që mund të shpjegojnë pandeminë aktuale.

Infeksionet virale dihet se prekin njerëzit dhe paraardhësit e tyre për miliona vjet dhe teoria evolucionare ofron një shpjegim më të mirë.

Wickramasinghe ka argumentuar për vite me radhë se disa pandemitë kryesore si gripi spanjoll në 1918 ose SARS në 2002 kanë një origjinë jashtëtokësore.

Për më tepër, Wickramasinghe ka treguar se ai është i aftë të mbështetet në studime të pabazuara kur ato shërbejnë për të mbështetur teorinë e tij panspermike.

Në vitin 2003, fizikantët Indian Godfrey Louis dhe Santhosh Kumar deklaruan se një dush i kuq i vrojtuar në Kerala (Indi) ishte pasojë e ardhjes së grimcave me origjinë biologjike që arritën në Tokë në një kometë. Studimet e mëvonshme thanë se boja e çuditshme kishte lidhje me algat tokësore.

Të dhëna të tjera por jo të vërtetuara nga ata që mbrojnë ende mbërritjen e vazhdueshme të mikrobeve nga hapësira, janë prania e qenieve të gjalla mikroskopike në stratosferë, më shumë se 18 kilometra mbi nivelin e detit.

Megjithëse ekzistojnë hipoteza për të shpjeguar mbërritjen e saj nga shtresa e poshtme e atmosferës, ekziston një pasiguri e caktuar që ata që preferojnë më shumë teori ikonoklastike përfitojnë.

Studimi i tyre, megjithatë nuk ka gjasa të ndihmojë për të kuptuar fillimin dhe sjelljen e pandemive, por mund të jetë një vend i mirë për të imagjinuar jetën jashtëtokësore.

Konsensusi që studimi i tij ka gjetur është aktualisht më shumë politik dhe publik sesa shkencor.