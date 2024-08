Do të ishte e drejtë dhe e moralshme që të vriteshin 2 milion banorë palestinezë, derisa pengjet izraelite të liroheshin. Kështu është shprehur Ministri i Financave të Izraelit, Bezalel Smotrich.

I pranishëm në një konferencë në Izrael, ministri i ekstremit të djathtë, tha se Izraeli duhet të marrë kontrollin e shpërndarjes së ndihmave brenda Gazës dhe pretendoi se Hamasi kishte në kontroll kanalet e shpërndarjes brenda hapësirë së Rripit të Gazës.

“Është e pamundur në realitetin e sotëm global të bëjmë luftë – askush në botë nuk do të na linte të vdisnim nga uria dhe etja dy milionë qytetarë, edhe pse mund të jetë e drejtë dhe morale derisa ata të kthejnë pengjet tona. Nëse Izraeli do të kontrollonte Shpërndarja e ndihmave në vend të Hamasit, lufta do të kishte përfunduar tashmë dhe pengjet do të ishin kthyer”.

Smotrich mbrojti kontrollin izraelit të ndihmave në Rripin e Gazës si një mjet thelbësor për realizimin e qëllimeve të përcaktuara të luftës.

“Askush nuk flet për sundimin ushtarak izraelit të Gazës. Nuk ka nevojë për të zhbllokuar ndihmat, nuk ka nevojë për arsim, nuk ka nevojë për mirëqenie. Gaza në dy vitet e ardhshme do të jetë një zonë lufte”.

Izraeli po përballet me kritika në rritje nga grupet e ndihmës dhe organizatat ndërkombëtare për kufizimin e ndihmave ushqimore për Rripin e Gazës.

Një deklaratë e Kombeve të Bashkuara, duke cituar ekspertë të pavarur, tregoi muajin e kaluar se uria është përhapur në të gjithë enklavën. Izraeli ka deklaruar se nuk do ta përfundojë luftën derisa të lirohen të gjithë pengjet dhe të eliminohet Hamasi.

/a.r