Lille ka regjistruar një fitore të rëndësishme në UEFA Champions League, duke mposhtur Bayern Munich me rezultatin 2-1 në transfertën e bavarezëve në Francë.
Në përballjen e vlefshme për fazën e ligës, skuadra franceze reagoi pas disavantazhit dhe përmbysi gjithçka brenda vetëm tre minutash, duke i dhënë një goditje të papritur gjigantit gjerman.
Bayern e nisi ndeshjen më mirë dhe kaloi në avantazh në minutën e 15-të, kur Dayot Upamecano dërgoi topin në rrjetë. Bavarezët e administruan epërsinë për një pjesë të mirë të takimit, por Lille rezervoi reagimin vendimtar në fraksionin e dytë.
Në minutën e 62-të, Ayase Ueda riktheu baraspeshën, ndërsa vetëm tre minuta më vonë erdhi edhe momenti që vendosi fatin e sfidës. Aleksandar Pavlović dërgoi topin në portën e tij, duke realizuar një autogol që i dhuroi Lille avantazhin 2-1. Bayern u përpoq të shmangte humbjen në minutat e mbetura, por nuk arriti të gjente rrugën e rrjetës, ndërsa vendasit mbrojtën rezultatin deri në fund.
Një sukses me shumë vlerë për Lille, që siguron tri pikë të rëndësishme në garën për një vend në fazën e playoff-it. Francezët ngjiten në kuotën e 7 pikëve, ndërsa Bayern mbetet me 8 pikë dhe humbet një mundësi të rëndësishme për t’iu afruar zonës së kualifikimit direkt në 1/8-at e finales. Një mbrëmje për t’u harruar për bavarezët, të cilët u larguan duarbosh nga Franca pas një ndeshjeje që dukej se e kishin nën kontroll.
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