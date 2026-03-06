Rusia po i siguron Iranit informacion mbi pozicionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë operacionit ushtarak në zhvillim. Kështu shkruan CBS News duke cituar tre burime, përfshirë një zyrtar të lartë amerikan.
Kjo është hera e parë (të paktën publikisht) që Rusia i ofron Iranit ndihmë inteligjence, ndërsa SHBA dhe Izraeli vazhdojnë të godasin regjimin iranian dhe kapacitetet e tij ushtarake. Ndihma e inteligjencës nga Rusia u raportua fillimisht nga Washington Post.
Më herët këtë të premte, 6 mars, Sekretari i shtypit i Kremlinit, Dmitry Peskov, i tha gazetarëve se qeveria ruse është në “dialog” me përfaqësues të udhëheqjes iraniane. Komentet e Peskov, të vetmet lidhur me Iranin gjatë konferencës së tij, erdhën pasi ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, deklaroi se Rusia dhe Kina po ndihmojnë Iranin politikisht dhe “në mënyra të tjera.”
Peskov refuzoi të komentojë për Washington Post kur u pyet për këto gjetje të inteligjencës.
Administrata e Trump-it ende nuk ka reaguar publikisht ndaj raportimeve që Rusia po ndihmon Iranin në këtë mënyrë. CBS News ka kontaktuar Shtëpinë e Bardhë për një koment.
Deri më tani, gjashtë ushtarë amerikanë kanë humbur jetën në ofensivën ushtarake që administrata e Trump e quanOperation Epic Fury. Ata vdiqën kur një sulm iranian goditi një qendër të operacioneve taktike ku po punonin në Kuvajt. Të gjashtë ishin anëtarë të një njësie të Rezervës së Ushtrisë Amerikane me bazë në Des Moines, Iowa.
Presidenti Donald Trump pritet të marrë pjesë në transferimin e nderuar të këtyre ushtarëve kur ata të kthehen në Shtetet e Bashkuara.
