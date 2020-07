Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas akuzave si të opozitës jashtëparlamentare, po ashtu edhe të presidencës mbi ndryshimet kushtetuese që komisioni i ligjeve u hapi rrugë sot.

Rama shkruan se marrëveshjen e 5 qershorit do ta zbatojnë pikë për pikë, por nëse opozita vijon me akuzat dhe sharjet marrëveshja edhe mund të rrezikohet. Nga ana tjetër për presidencën të cilët pak më parë e cilësuar si një aventurë nismën për ndryshimin e Kushtetutës, Rama shprehet se Kuvendi është sovran dhe vendos vetë, ndërsa listat e hapura i bëjnë mirë të gjithë vendit.

Po ashtu edhe njëherë u shpreh se koalicionet parazgjedhore askush nuk mund t’i ndalojë.

Reagimi i plotë i kryeministrit Rama:

Shoh agjitim në radhët e opozitēs jashtëparlametare dhe asaj presidenciale për hapin e hedhur sot në Kuvend drejt hapjes së listave! Jashtëparlamentares i kujtoj se kemi një marrëveshje e do ta zbatojmë në çdo pikë, po kjo s’do të thotë që sharjet e provokimet nuk e rrezikojnë..