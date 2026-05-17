Shoferët agresivë në rrugët e kryeqytetit vijojnë të mbeten një shqetësim për Policinë Rrugore të Tiranës, për shkak të rrezikut që paraqesin gjatë drejtimit të automjeteve. Tv Klan ndoqi nga afër punën e efektivëve të rrugores, e cila javët e fundit ka shtuar kontrollet, me fokus kryesisht ndaj kësaj kategorie drejtuesish.
Për këtë arsye, u ndalëm në një prej pikave të kontrollit të organizuara pranë sheshit “Nënë Tereza”.
“Nga ana e Komisariatit të Policisë Rrugore Tiranë, për shkak të fluksit të shtuar të automjeteve është hartuar një plan masash me qëllimin e evidentimit të shoferëve agresivë për të shmangur aksidentet me pasoja. Shkeljet më të shumta të konstatuara janë përdorimi i pijeve alkoolike dhe e substancave narkotike. Shpejtësia tej normave të lejuara, parakalimet e gabuara dhe përdorimi i aparateve celulare”, thotë për Tv Klan, Lusjan Zeqaj, shefi i Komisariatit të Policisë Rrugore Tiranë.
Por cila është grupmosha më problematike e shoferëve, sipas të dhënave të Policisë Rrugore?
“Referuar statistikave dhe shkeljeve rrugore të muajve të fundit, drejtuesit më problematikë janë grupmoshat nga 25 deri në 30 vjeç”, shton Zeqaj.
Kthimi i akseve rrugore në pista garash është një tjetër fenomen shqetësues për uniformat blu. Gjatë vëzhgimit, u konstatuan dy automjete luksoze që po garonin me njëri-tjetrin në autostradën Tiranë-Elbasan.
“Pavarësisht se kohët e fundit ka një rënie të këtij fenomeni, në segmente rrugore ku drejtuesit e mjeteve e përdorin rrugën si pistë garash aplikohen mjete inteligjente, mes të cilave radari i shpejtësisë matës. Krahas kontrolleve në terren, shërbimet bëjnë moderimin e drejtuesve të automjeteve në rrjetet sociale”, thotë Zeqaj.
Referuar statistikave të Policisë Rrugore, shoferët me sjellje agresive në rrugë rezultojnë se, në 70% të rasteve, janë nën efektin e alkoolit ose lëndëve narkotike.
