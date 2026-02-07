Të ardhurat për frymë të shqiptarëve projektohen të mbërrijnë në rreth 15 mijë euro kur vendi të hyjë në Bashkimin Europian.
Parashikimi dhe shifra e dalë nga veprimi i shndërrimit ligjor ekonomik sigurohet në një proces të pakthyeshëm, deklaron kryetarja e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Milva Ekonomi.
“Nëse unë në vitin 2013 i kisha të ardhurat për frymë rreth 3,340 euro, në vitin 2024 i kisha rreth 10,340 euro, në vitin 2029 duhet t’i çoj 15 mijë euro. Ky është një objektiv që matet, por mund të jetë edhe më shumë, por duhet bërë kjo përpjekje” thotë Ekonomi për RTSH.
Brenda faktorëve të vendosur dhe që nuk kanë kthim pas, edhe fiskalizimi i ekonomisë ka rolin e tij, veçon znj. Ekonomi.
“Fiskalizimi e ka mbyllur me tra: do të jesh i punësuar, do të kesh një kontratë, do përfitosh një pagë minimale, i deklaruar, sepse do përfitosh edhe sigurimet shëndetësore, edhe ato shoqërore, sipas rregullave që ka shteti”, thotë Ekonomi.
Me objekt në qendër qytetarin, politika e përgjithshme, por sidomos veprimi në procesin e bisedimeve të anëtarësimit më të shpejtë përfundon gjithmonë te siguria e qytetarit për standarde ku prevalon puna e denjë.
“Nga njëra anë, ke rritur mirëqenien, dhe nga ana tjetër, ke bërë që njeriu të ketë punë të denjë dhe të garantuar. Kjo nuk do të ketë më kthim pas. Këto janë gur që i bëjnë njerëzit të kuptojnë sa e rëndësishme është ti ruhen këto të drejta sot”, nënvizon Ekonomi.
