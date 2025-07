Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka miratuar një paketë të re aktmarrëveshjesh që lehtësojnë pagesën me këste të faturave të pashlyera të energjisë elektrike deri në fund të vitit 2023.

Masat synojnë mbështetjen e shtresave në nevojë, mbeshtetjen e biznesit te vogël, si dhe garantimin e qëndrueshmërise financiare te kompanisë.

Përfitues janë familjarët me ndihmë ekonomike, pensionistët kryefamiljarë dhe personat me status të veçantë që mund të shlyejnë detyrimet me këste nga 1,200 lekë në muaj. Klientët e tjerë familjarë përfitojnë këste nga 2,800 lekë nderkohe qe kufiri maksimal është 240 këste.

Klientët jofamiljarë – bizneset private dhe entitetet buxhetore – do të ndjekin një skemë të diferencuar sipas vlerës së detyrimit:

Për klientët që shlyejnë detyrimin menjëherë, OSHEE ofron ulje të kamatëvonesës: 70% për familjarët, 50% për jofamiljarët dhe 100% për bizneset e vogla.

Për t’u përfshirë në skemat e reja, klientët duhet të kenë paguar detyrimet për vitin 2024 dhe të kryejnë këstin e parë brenda 7 ditëve nga nënshkrimi i marrëveshjes.