Roja Civile spanjolle ka goditur një grup shqiptarësh që kryenin grabitje të bankomateve (ATM), duke përdorur edhe kamionë vinç për shkuljen dhe transportin e tyre.

Të paktën 7 persona janë arrestuar, teksa akuzohen për të paktën 19 grabitje të kryera me të njëtën metodë kriminale.

Madje për shkuljen e bankomateve të bankave përdoreshin kryesisht kamionë vinç. Sulmet janë kryer në Almeria, Alicante, Valencia, Tarragona dhe Barcelonë.

Edhe dëmi i shkaktuar nga grbaitjet është i konsiderueshëm, të paktën 500 mijë euro. Operacioni është drejtuar nga Njësia Qendrore Operative (UCO). Sulmi më i madh i grupit të shqiptarëve cilësohet ai i muajit shkurt në një bankë në Cartagena (Murcia), ku grabitën 45000 euro.

E njëjta taktikë ishte përdorur edhe në raste të tjera të ngjashme, duke i lidhur fijet e hetimit tek e njëjta organizatë e dyshuar, shkruan media spanjolle.

Grupi përdorte kryesisht makina të vjedhura, u ndërronin targat, si dhe gjenin magazina apo kompani ndërtimi që kishin kamionë të përdorur në shitje, me qëllim për të grabitur bankat, mundësisht në qytete të vogla. Pasi shkulnin me vinç bankomatet, i dërgonin në vende të izoluara për t’i hapur dhe për të nxjerrë paratë. Për ta bërë këtë, ata përdorën një gjenerator të madh për të furnizuar energji të mjaftueshme, me qëllim për të funksionuar veglat speciale të prerjes, shpimit dhe hapjes.

Pasi kryenin goditjet, anëtarët kryesorë të grupit largoheshin nga Spanja me destinacion të ri aktiviteti kriminal. Janë kryer kontrolle të shumta dhe sekuestruar 42720 euro cash, të cilat mund të korrespondojnë edhe me grabitjen e fundit, në një degë bankare në qytetin Olesa de të Barcelonës.