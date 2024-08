Një burrë dhe nëna e tij e moshuar janë dy personat e zhdukur në Talanico, një fshat në zonën e Casertas në Itali, i cili është shkatërruar nga një lumë balte dhe mbeturinash që zbriti nga kodra për shkak të reshjeve të dendura të shiut të pasdites së djeshme.

Mediat italiane bëjnë të ditur se nënë e bir kishin shkuar në tokën e tyre me një kamionçinë Apecar dhe nuk janë kthyer më, citon A2 CNN.

Forcat zjarrfikëse, Karabinierët dhe Policia e Shtetit vijojnë kërkimet për 74-vjeçaren dhe 42-vjeçarin. Automjeti i tyre me tre rrota u përmbyt nga lumi i baltës dhe mbeturinave dhe u gjet në një argjinaturë. Nga hetimet e para të karabinierëve rezultoi se gruaja dhe djali i saj ishin të zënë me vjeljen e lajthive kur u befasuan nga rrëshqitja e dheut dhe tentuan të arratiseshin me Apecar. Ata ndoshta udhëtuan disa metra para se balta të mbulonte automjetin dhe të përfundonte në skarpat.

Shtëpi të përmbytura, shoferë të bllokuar, rrugë që u kthyen në përrenj dhe lumenj, rrëshqitje dheu: shi i rrëmbyeshëm dhe stuhi goditën disa zona të Campania-s në orët e vona të pasdites, veçanërisht provincat Caserta dhe Avellino. Dëmet ishin të mëdha dhe dy persona aktualisht janë të zhdukur. Ndërkohë janë duke u evakuuar disa banesa. Rrugët e qytetit të vogël u pushtuan nga një lumë balte dhe mbeturinash. Shumë njerëz dolën në rrugë nga frika, pas kalimit të ujërave që përmbytën bodrumet dhe garazhet, duke marrë gjithçka me vete, nga makinat te skuterët, shkruan A2 CNN duke iu referuar mediave italiane.

Dëme të konsiderueshme ndodhën gjithashtu në Irpinia, veçanërisht në Baiano, Mugnano del Cardinale dhe Sirignano. Disa shoferë të cilët kishin ngecur në makinat e tyre nga lumi i ujit dhe baltës, u shpëtuan.

Momente frike për një djalë 12-vjeçar, për të cilin nuk kishte asnjë lajm tjetër: ndodhej në katin përdhes të një shtëpie mes dy komunave dhe arriti të shpëtojë veten duke u kapur pas kangjellave dhe duke u ngjitur në katin e parë të shtëpisë, së pushtuar tërësisht nga uji. A16 Napoli-Canosa u mbyll përkohësisht për të lejuar automjetet e urgjencës të pastrojnë zonën e hyrjes në kabinën e tarifave Baiano nga uji dhe mbeturinat dhe për shkak të rënies së një muri mbajtës në rrugë.

Shpërthim resh pasdite edhe në Bolonjë, me vetëtima që ranë në një restorant në Granarolo Emilia, duke bërë që çatia të merrte flakë: pemë të rrëzuara, nënkalime të ngjitura dhe fluturime të devijuara në ‘Marconi’. Gjithashtu në provincën Forlì pati shqetësime për shkak të motit të keq, ndërsa në zonën e Modenës pemët ranë për shkak të erërave të forta; duke sjellë ndërhyrjen e dhjetëra zjarrfikësve. Moti i keq përfshiu edhe zonën e Pisano me pemë të rrëzuara dhe dy zjarre të shkaktuara nga rrufeja. Një stuhi e fuqishme ka goditur edhe Viterbon në orët e pasdites, duke shkaktuar përmbytje të ndryshme dhe shembje të pemëve. Breshëri me madhësinë e rrushit dhe erërat me shpejtësi të lartë goditën qendrën historike dhe periferinë e qytetit.

