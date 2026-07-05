Pesë automjete të tonazhit të rëndë, janë përfshirë nga flakët në një gurore në fshatin Shpërdhet.
Ngjarja në polici është raportuar nga administratori i objektit rreth orës 02:30.
Paraprakisht dyshohet se zjarri është vënë nga persona ende të paidentifikuar. Vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
Ndërkohë siç shihet nga pamjet kamionët janë shkrumbuar totalisht pavarësisht ndërhyrjes së zjarfikëses.
“Më datë 04.07.2026, rreth orës 02:30, shtetasi B. A., ka njoftuar se në fshatin Shpërdhet te gurorja të cilën e ka në administrim dhe përdorim, kanë marrë flakë 5 automjete të tonazhit të rëndë, ku dyshohet se zjarri është vënë nga persona ende të paidentifikuar.
Menjëherë është ngritur grupi hetimor, i cili, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për sqarimin e rrethanave, identifikimin e autorit/ve, si dhe dokumentimin e plotë ligjor të rastit”, njoftoi sot policia.
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