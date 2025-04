Bashkëshorti im dhe unë kemi udhëtuar në pjesën më të madhe të Amerikës Qendrore dhe Jugore, disa pjesë të Afrikës, një pjesë të mirë të Evropës dhe në pjesën më të madhe të Azisë Juglindore dhe Lindore, sipas të përditshmes amerikane “Business Insider”.

“Ne kemi vizituar 47 vende, por vendi ynë i preferuar është Shqipëria, në Ballkan”, thanë Alicia dhe Nathan.

Shqipëria është absolutisht e mrekullueshme dhe ende e paprekur nga turizmi masiv, veçanërisht krahasuar me destinacionet e tjera evropiane si Barcelona, ​​Parisi, Londra, Roma, madje edhe Praga.

Ushqimi është një nga të preferuarit tanë dhe vendasit janë shumë mikpritës. Vendi është ende në zhvillim pas përfundimit të epokës së tij komuniste në vitet 1990, kështu që do të shihni ende bunkerë të shpërndarë nëpër qytete.

Sa herë që kthehemi, ndihemi sikur po zbulojmë një vend të ri. Kjo e bën Shqipërinë një vend unik!

Shqipëria ka natyrë mahnitëse dhe mot të mirë

Shqipëria ndodhet përtej detit Adriatik në kufi me Greqinë dhe Malin e Zi. Është një vend relativisht i vogël, ndoshta sa përmasat e Portugalisë.

Ju mund të udhëtoni lehtësisht në të gjithë vendin brenda një ose dy javëve. Ka një klimë të butë, tipike mesdhetare. Dimri është përgjithësisht i butë, dhe vera mund të jetë e nxehtë, por përgjatë bregdetit, moti është shumë më i përshtatshëm.

Riviera Shqiptare – një shtrirje bregdetare përgjatë detit Jon me ujëra blu të pastra kristal – është zona më mahnitëse në jug të vendit.

Parku Kombëtar i Thethit është gjithashtu magjepsës.

Shqipëria ka male, duke përfshirë Alpet Shqiptare, Malin e Korabit dhe Malin e Tomorrit. Malet me borë janë të shkëlqyera për shëtitje.

Është kaq bukur këtu. Sa herë që shkojmë drejt natyrës, larg qendrave të qytetit, ne mahnitemi nga peizazhi unik i vendit ballkanik. Arkitektura e Shqipërisë është mjaft e larmishme.

Në qytete si Berati, i njohur si “qyteti i një mbi një dritareve”, do të gjeni arkitekturë osmane të ruajtur mirë – ndërtesa prej guri të bardhë me çati me pllaka të errëta dhe dritare me grila druri – që datojnë rreth 2000 vjet më parë.

Ndërsa, arkitektura e Tiranës është një ndërthurje stilesh. Ka ende ndërtesa të kohës së komunizmit dhe ndërtesa të reja moderne me shumë hapësira të gjelbra.

Të jetosh në Shqipëri është e përballueshme

U transferuam në Tiranë në shkurt të vitit 2023. Pas tre vjetësh udhëtime, ne vendosëm të jetonim në Evropë. Ne jemi akomoduat në një kompleks apartamentesh të ri – në një njësi të mobiluar rreth 740 metra katrorë, me një dhomë gjumi dhe një banjë.

Ne paguajmë 450 euro, rreth 520 dollarë, qira mujore. Shërbimet komunale – internet, ujë dhe energji elektrike – na kushtojnë rreth 100 euro, ose 115 dollarë, në muaj.

Strehimi në Shqipëri është shumë më i përballueshëm se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2019, përpara se të udhëtonim jashtë vendit, ne jetuam në San Diego dhe morëm me qira një banesë prej 630 metrash katrorë, me një dhomë gjumi dhe një banjë – rreth një orë larg nga qendra e qytetit – për 1,250 dollarë në muaj – qiraja më e lirë që mund të gjenim.

Vlera e parasë këtu është e pabesueshme

Ushqimi në qytet mund të jetë pak më i shtrenjtë, por ushqimet tradicionale shqiptare janë super të përballueshme.

Zakonisht, mund të porosisni pesë ose gjashtë pjata të përbashkëta, të servirura në stilin familjar, së bashku me një litër verë, ose disa birra, dhe rrallë mund të shpenzoni më shumë se 50 dollarë.

Transporti publik është gjithashtu i shkëlqyer dhe i përballueshëm në Tiranë. Qyteti është shtuar së fundmi në Google Maps, gjë që e ka bërë edhe më të lehtë navigimin. Udhëtimi me autobus brenda Tiranës kushton vetëm 40 cent.

Ka disa kompromise për jetën në Shqipëri, por të mirat që ofron vendi peshojnë më shumë se të këqijat.

Paratë që kursejmë për ushqimin dhe shpenzimet e jetesës në Shqipëri kanë ndikuar shumë në jetën tonë. Na ka lejuar të udhëtojmë dhe të investojmë më shumë në udhëtime.

Një pjesë e arsyes që u larguam nga SHBA-ja për të ndjekur këtë ëndërr është se thjesht nuk mund ta përballonim jetesën atje.

Megjithatë, ka disa kompensime për të jetuar këtu. Për shembull, duhet të shkojmë në vende të ndryshme për të marrë gjithçka që na nevojitet: një dyqan produktesh ushqimore; tregu i frutave dhe perimeve; një furrë buke dhe një dyqan për të marrë kafe. Komoditeti mund të jetë një sfidë.

Diçka e rëndësishme është politika e vizave e Shqipërisë. Qytetarët amerikanë marrin një vizë 365-ditore pas mbërritjes në vend. Gjithashtu, ditët tona të vizave Shengen rinovohen sa herë që largohemi nga Shqipëria dhe udhëtojmë drejt BE-së.

Përtej kësaj, vendasit janë jashtëzakonisht mbështetës dhe vërtet të dobishëm për ne që të vendosim të jetojmë këtu. Në fund të fundit, ëndrra jonë është të blejmë një shtëpi në Itali, por ka shumë hapa përpara se të arrijmë atje. Tani për tani, ne jemi shumë të lumtur këtu në Shqipëri.