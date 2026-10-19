Të paktën katër persona kanë humbur jetën në Spanjën lindore nga shirat e rrëmbyeshëm dhe përmbytjet që goditën rajonin. Autoritetet u kërkuan banorëve të rajonit të Valencias të qëndrojnë në shtëpi dhe të shmangin udhëtimet.
Videot e postuara nga agjencia meteorologjike spanjolle (AEMET) nga rajoni i Valencias tregojnë rrugë që janë shndërruar në përrenj, duke rrëmbyer automjete në shumë zona të Valencias dhe Alicante-s.
“Trafiku është i pamundur, duhet të qëndroni në shtëpi. Ka reshje të dendura dhe të vazhdueshme që po shkaktojnë përmbytje serioze”, tha Juan Carlos Valderrama, kreu i emergjencave në rajonin e Valencias.
Një burrë vdiq në Sagunto të dielën në mbrëmje, ndërsa më në veri të Katalonjës, një grua u gjet e vdekur. Dy persona të tjerë u gjetën të vdekur në resortin turistik të Oliva-s, i cili është goditur nga shira të rrëmbyeshëm që nga mbrëmë.
Një tjetër viktimë ishte një grua 79-vjeçare e cila u gjet pa ndjenja në shtëpinë e saj, ndërsa një burrë pësoi atak në zemër në një nga kampingjet e qytetit.
Në total, u organizuan më shumë se 400 operacione shpëtimi në qytet dhe në rajonin më të gjerë.
The post Shkon në katër numri i të vdekurve nga përmbytjet në Spanjë appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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