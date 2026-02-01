Një adoleshent i plagosur në zjarrin që përfshiu një bar në resortin zviceran të skive Crans-Montana gjatë festimeve të Vitit të Ri ka ndërruar jetë në spital, duke e çuar numrin e të vdekurve nga flakët në 41.
Prokurorja publike e Wallis, Beatrice Pilloud, tha në një deklaratë të shkurtër të dielën: se një zviceran 18-vjeçar vdiq në një spital në Cyrih më 31 janar. Ajo theksoi se numri i të vdekurve nga zjarri në barin Le Constellation më 1 janar 2026 tani është rritur në 41.
Pilloud tha se zyra e saj, e cila po heton tragjedinë, nuk do të publikojë informacione të mëtejshme në këtë fazë.
Të vrarët në katastrofë ishin të moshës 14 deri në 39 vjeç dhe shumica ishin adoleshentë. Vetëm katër ishin mbi 24 vjeç. 115 persona të tjerë u plagosën, shumica e të cilëve mbeten në spitale të ndryshme.
Midis të vdekurve ishin 23 shtetas zviceranë, përfshirë një me shtetësi të dyfishtë franko-zvicerane, dhe 18 të huaj. Kishte tetë shtetas francezë, përfshirë një vajzë franko-britanike-izraelite; gjashtë adoleshentë italianë, përfshirë një me shtetësi të dyfishtë italo-emiratase; dhe një belg, një portugez, një rumun dhe një shtetas turk.
Prokurorët besojnë se zjarri filloi kur festuesit ngritën shishe shampanje me fishekzjarre të ngjitura shumë afër shkumës izoluese të zhurmës në tavanin e bodrumit të barit.
Katër persona janë nën hetim penal: bashkëpronarët e barit, kreu i sigurisë publike të bashkisë së Crans-Montanës dhe një ish- oficer i sigurisë nga zjarri në Crans-Montana.
Pas zjarrit, pacientët e plagosur rëndë u transportuan me helikopter në spitale të ndryshme dhe njësi të specializuara për djegie në të gjithë Zvicrën dhe në katër vende të tjera evropiane.
Leave a Reply