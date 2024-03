Kryeministri Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka njoftuar për rindërtimin e një shkolle tjetër në Mat. Bëhet fjalë për gjimnazin “Pjetër Budi”, ku rikontruskioni është drejt përfundimit dhe do jetë gati për stadardet më të mira bashkëkohore për 300 nxënës dhe mësues.

“Drejt përfundimit edhe një tjetër shkollë në veri të vendit, gjimnazi “Pjetër Budi” në Mat, i cili po rinkonstruktohet me standardet më të mira bashkëkohore për mbi 300 nxënës dhe mësues që do të studiojnë aty. Në këtë vit, përmes programit të rehabilitimit të shkollave dhe terreneve sportive të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pushtetit vendor dhe së bashku me Programin e Rindërtimit, përfundojmë ndërtimin dhe rehabilitimin e 100 objekteve arsimore në të gjithë vendin”, shkruan Rama.