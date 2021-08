Shkolla e Magjistraturës ka vënë kusht vaksinimin për studentët në këtë vit të ri akademik. Në një njoftim në Facebook, ky institucion ka njoftuar studentët që duan ndjekin apo duan të ndjekin këtë shkollë që të marrin masat e të vaksinohen.

Kandidatëve u është kërkuar që të depozitojnë elektronikisht në sekretarinë mësimore vërtetimin zyrtar me qëllim që të jenë pjesëmarrës në auditorë, duke nisur nga data 4 tetor e në vijim.

NJOFTIMI

Njoftohen te gjithe kandidatet per magjistrate qe studiojne ne Shkollen e Magjistratures ne vitin akademik 2021-2022, (viti i pare dhe viti i dyte i studimit), qe per te siguruar mbarevajtjen e programit te trajnimit fillestar permes mesimit ne auditor, te marrin masat e nevojshme per te kryer vaksinat anti-Covid.