Kryeministri britanik Boris Johnson u paralajmërua se nuk e mbyll dot njërin sy përpara shkeljes që krahu I tij I djathtë, Dominic Cummings i bëri rregullave të karantinës, të konsideruara të njëjta për të gjithë.

Këshilltari i kreut të ekzekutivit ka udhëtuar nga Londra drejt fermës së prindërve në Durham në muajin mars, për tu vetë-izoluar atje me simptoma koronavirusi – pavarësisht kufizimeve të qeverisë që ndalonin rreptësisht udhëtimet jo thelbësore.

Zbulimi këtij fakti ngjalli reagime të ashpra dhe akuza për hipokrizi, ndërsa shenja pakënaqësie pati edhe mes vetë ligjvënësve konservatorë. Shefi i policisë Martyn Underhill tha se këtë shkelje flagrante, njerëzit do t`ua “përplasin” efektivëve në fytyrë, kur të përpiqen të ndalojnë njerëzit që do të dalin për të marrë rreze dielli në atë që thuhet se do të jetë një fundjavë e nxehtë në vend.

Burime pranë Cummings ndërkohë thonë se ai nuk është i shqetësuar nga “stuhia” që kanë shkaktuar veprimet e tij dhe as nga zërat për dorëheqje, ndërsa shtojnë se shanset që të largohet vetë nga detyra, “janë zero”.

Mbi 36 mijë vetë kanë humbur jetën deri tani nga sëmundja në Britani e 254 mijë të tjerë janë infektuar, teksa vendi që ngurroi të mbyllej në kulmin e epidemisë, tani sheh me frikë hapjen.

Por vetë Cummings ka deklaruar thonë mediat britanike se ishte tek shtëpia e motrës së tij për të marr djalin i cili ishte tek ajo pasi po kujdesej për fëmijën gjatë pandemisë.

