Karabinierët e Njësisë Operacionale të Kompanisë së Pieves në Itali arrestuan në flagrancë një 19-vjeçar shqiptar, i akuzuar si pjesë e një rrjeti trafiku dhe shpërndarjeje të kokainës.
Veprimi zbatues u nxit nga një aktivitet hetimor i imët që u lejoi oficerëve të identifikonin, në zonën e Ponticelli, një zonë të pyllëzuar të përdorur si një strukturë e përkohshme magazinimi droge për të shmangur kontrollet e mundshme.
“Hipoteza hetimore u mbështet plotësisht nga shërbimet e mbikëqyrjes, pasi aktiviteti i lejoi atyre të kapnin të riun duke bredhur nëpër shkurre me 37 gramë kokainë, tashmë të ndarë në 44 pako, dhe me 350 euro në para të gatshme, që ka të ngjarë të jenë të ardhurat e krimit”, informon media italiane.
19-vjeçari u arrestua dhe më pas u dërgua në burgun e Perugia Capanne, sipas urdhrit të magjistratit në detyrë në Zyrën e Prokurorit Publik.
