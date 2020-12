Një korrier shqiptar, i cili u kap duke transportuar kanabis me vlerë mbi 100 mijë paund në Warwickshire, është dënuar me burg nga autoritetet britanike. 22-vjeçari B.Manuka u shpall fajtor nga gjykata për posedim kanabisi me qëllim shpërndarjen dhe u dënua me 18 muaj burg.

Ai u kap pranë Warwick më 17 Shtator, ndërkohë që e transportonte drogën me një furgon. Kur u ndalua nga policia, duke mos pasur asnjë mjet identifikimi gënjeu, duke thënë se furgoni ishte i kushëririt të tij, i cili i kishte kërkuar që të transportonte diçka. Në pjesën e pasme të furgonit, oficerët zbuluan 13 çanta të mëdha të mbushura me kanabis (skunk), pjesa më e madhe të mbyllura me vakum.

Pasi i zbuluan drogën, 22-vjeçari i tha autoriteteve se ishte transportuar në Mbretërinë e Bashkuar nga Franca dhe se po shlyente borxhin që u detyrohej trafikantëve duke bërë rolin e korrierit të kanabisit.

Avokati mbrojtës i të riut tha se Manuka kishte shkuar në Britani rreth 2 vjet e gjysmë më parë.

“Bëri marrëveshje për të ardhur këtu dhe e dinte që do të punonte për të paguar borxhin. Nuk e dinte ekzaktësisht se çfarë pune do të bënte, por nuk udhëtoi drejt vendit tonë duke e ditur që do të bënte korrierin e kanabisit. Megjithatë sapo mbërriti, atij iu caktuar pikërisht kjo punë. Ai thotë se ardhja në këtë vend nuk ka qenë eksperiencë aq e bukur sa e kishte imagjinuar dhe se tani e vetmja gjë që dëshiron është që të kthehet në Shqipëri”, u shpreh avokati.

/a.r