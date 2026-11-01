Sipërmarrësi kroat Mate Rimac ka publikuar pamjet e kamerave të sigurisë që tregojnë momentin kur një person i panjohur i vodhi automjetin luksoz Bugatti Chiron, me vlerë rreth 3 milionë euro, nga ambientet e kampusit të kompanisë Rimac Group, pranë Zagrebit.
Ngjarja ndodhi të mërkurën, më 28 tetor, ndërsa automjeti u gjet disa orë më vonë në Austri. Për vjedhjen dyshohet një 36-vjeçar me shtetësi kroate, i cili u arrestua nga policia austriake pasi kishte kaluar përmes Sllovenisë.
Rimac ka treguar përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale se si ndodhi vjedhja, si e kuptoi se makina ishte marrë pa leje dhe si u vu personalisht në ndjekje të saj me një Porsche 911.
Çelësat ishin brenda, hajduti hyri në kampus dhe mori makinën
Sipas rrëfimit të Rimac, ai e kishte zakon t’i linte çelësat brenda automjeteve, përfshirë Bugatti Chiron dhe Rimac Nevera, pasi punonjësit e kompanisë kanë nevojë t’i lëvizin dhe t’i testojnë ato.
Kampusi i Rimac Group është një hapësirë e hapur, pa rrethim me gardh. Ndërsa hyrja në ndërtesat e kompanisë bëhet me karta identifikimi, automjetet që qëndrojnë jashtë janë të aksesueshme nga personat që hyjnë në ambientet e kampusit.
Për këtë arsye, 36-vjeçari dyshohet se ka hyrë në ambientet e kompanisë, ka gjetur Bugatti-n me çelësat brenda dhe është larguar me të.
Vjedhja nuk u konstatua menjëherë. Sipas Rimac, automjeti përdorej herë pas here edhe nga miqtë dhe bashkëpunëtorët e tij. Dyshimet lindën pasi dikush njoftoi kompaninë se kishte parë një person të panjohur duke drejtuar makinën. Pas verifikimeve, u kuptua se Chiron ishte marrë pa autorizim.
Rimac e ndoqi me Porsche, ndërsa gjurmoi makinën përmes sistemit të telemetrisë
Menjëherë pas konstatimit të vjedhjes, Rimac njoftoi policinë dhe përdori sistemin e telemetrisë së automjetit për të ndjekur lëvizjet e tij.
Ky sistem transmeton të dhëna për vendndodhjen, shpejtësinë dhe gjendjen e automjetit, duke bërë të mundur gjurmimin e lëvizjeve të tij.
“Makina dërgon të gjitha të dhënat, vendndodhjen, nivelin e karburantit, shpejtësinë, absolutisht gjithçka. E pashë duke u drejtuar drejt Sllovenisë”, tregoi Rimac.
Ndërkohë, sipërmarrësi u vu personalisht në ndjekje të automjetit me një Porsche 911. Ai ndau informacionet për vendndodhjen e Bugatti-t me policinë, përmes një grupi komunikimi, ndërsa automjeti vijonte lëvizjen drejt Austrisë.
Bugatti u gjet pranë Gracit, 36-vjeçari pranoi vjedhjen
Sipas njoftimit zyrtar të policisë së landit të Steiermarkut në Austri, automjeti u lokalizua pak pas orës 19:00 të së mërkurës, në një pikë karburanti përgjatë autostradës A9, pranë Seiersbergut, në afërsi të Gracit.
I dyshuari kishte hyrë në Austri përmes pikës kufitare Spielfeld, pasi kishte kaluar nëpër Slloveni. Në operacionin për gjetjen e automjetit bashkëpunuan autoritetet policore të të dyja vendeve.
Policia austriake arrestoi 36-vjeçarin në vendngjarje. Gjatë marrjes në pyetje, ai pranoi plotësisht vjedhjen e automjetit. Hetimet u morën në dorë nga specialistët e Departamentit të Hetimit të Krimeve në Policinë e Steiermarkut.
Pas arrestimit, Rimac takoi të dyshuarin në komisariat. Sipas rrëfimit të tij, 36-vjeçari i kishte thënë se kishte shkuar në kampusin e kompanisë për të kërkuar punë. Aty kishte parë Bugatti-n me çelësat brenda dhe kishte vendosur ta merrte.
Rimac nuk dëshiron të bëjë kallëzim, por procedimi penal do të vijojë
Sipërmarrësi kroat tha se nuk dëshiron të paraqesë personalisht një kallëzim penal ndaj të dyshuarit. Ai madje tregoi se kishte menduar ta dërgonte me makinë në shtëpi, pranë familjes së tij, por policia nuk e lejoi.
Megjithatë, kjo nuk e ndalon procedimin penal. Sipas policisë austriake, me urdhër të Prokurorisë së Grazit, ndaj 36-vjeçarit do të ngrihen akuza penale, ndërsa ai do të ndiqet në gjendje të lirë dhe nuk do të mbahet në paraburgim.
Automjeti është rikthyer te pronari i ligjshëm, por ka pësuar disa dëmtime të vogla, të cilat, sipas Rimac, do të riparohen.
Kompania Bugatti Rimac konfirmoi gjithashtu se sistemi i gjurmimit të automjetit funksionoi siç duhet dhe ndihmoi në gjetjen e tij. Ajo sqaroi se i dyshuari nuk ishte punonjës dhe nuk kishte asnjë lidhje me kompaninë apo shoqëritë e saj të lidhura.
“Gjëja më e rëndësishme është që asgjë nuk i ndodhi atij ose askujt tjetër”, tha Rimac.
Ai shtoi se pas kësaj ngjarjeje nuk do t’i lërë më çelësat brenda automjeteve të tij.
The post Shkoi për të kërkuar punë, por përfundoi duke vjedhur Bugatti-n me vlerë 3 milionë euro appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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