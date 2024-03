Një 24-vjeçare nga Anglia e quajtur Shaunna Harris është përballur me një situatë aspak të mirë, kur mbushësi i buzëve të saj i shkaktoi fryrje në fytyrë si një tullumbace. 24-vjeçarja mendoi se po vdiste kur fyti i saj sa vinte dhe po i mbyllej, pasi u kthye nga estetistja e saj. Ajo mori 0.5 ml mbushës buzësh kur ishte 18 vjeç dhe një 1 ml shtesë kur ishte 22-vjeç. Megjithatë, ajo kishte vendosur të shpërndante mbushësin e saj ekzistues përpara se t’i mbushte sërish me 1 ml tjetër.

Ajo tha: Shkova për të më tretur mbushësin e buzëve dhe nuk më shkoi mendja për asnjë rrezik të mundshëm, sepse më kishin vendosur mbushës buzësh në të kaluarën dhe gjithçka ishte mirë.

Komplikimet filluan kur 1ml që ajo donte të shpërndante kishte ’emigruar’.

Ajo tha: Menjëherë e kuptova se diçka nuk ishte në rregull. Ajo më dha tretësin dhe buzët e mia sapo u shpërthyen.

“E pyeta estetisten nëse ishte normale dhe ajo tha “po, buzët e njerëzve priren të fryhen”, por nuk dukej normale.

“Më pas fillova të shfaqja urtikarie në të gjithë qepallat e mia në pesë minutat e ardhshme, ku pata shumë kruajtje dhe dhimbje. Më pas, brenda 10 minutave, fytyra ime u hodh në erë dhe u fry. Nuk mund të shihja nga sytë e mi. Fytyra ime ishte enjtur, kështu që estetisja ime mori makinën time dhe më çoi në spital. Unë dukesha e shpërfytyruar.

Shaunna tha se ndërsa ishte në makinë për në spital, ajo ‘po luftonte për të marrë frymë’ dhe mendoi se do të vdiste. Ajo tha: Trupi im ishte i mbuluar me koshere. Ndjeva sikur lëkura më digjej. Sapo hyra, nuk mund të merrja frymë. Nuk mund t’u përgjigjesha pyetjeve të tyre sepse nuk mund të merrja frymë. Të gjithë infermierët ishin të shqetësuar. Kur më dhanë adrenalinën, ajo më hapi rrugët e frymëmarrjes dhe frymëmarrja ime u përmirësua. Por fytyra ime ishte e fryrë për ditë me radhë. Unë isha shumë e shqetësuar se fytyra ime nuk do të kthehej kurrë siç ka qene. Nuk dola nga shtëpia për tre ditë.

Reagimi i Shaunna ndaj tretjes së mbushësit të buzëve ishte për shkak të një reaksioni alergjik ndaj hialuronidazës, thanë mjekët. Hyaluronidaza është një enzimë proteine ​​e tretshme, e cila përdoret shpesh nga estetistet për të zbërthyer acidin hialuronik që gjendet në mbushësin e buzëve.

