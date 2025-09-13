Nga Eduard Zaloshnja
Tani që rezultatet e zgjedhjeve të 11 majit janë certifikuar zyrtarisht, mund të bëjmë një radiografi elektorale të atyre rezultateve.
Në këto zgjedhje, ndryshe nga ato të vitit 2021, mund të votonin me postë edhe zgjedhësit e diasporës. Dhe partitë kryesorë zhvilluan një fushatë të ethshme në diasporë për të shtuar sa më shumë vota nga diaspora.
Brenda vendit, si PS edhe PD-ASHM pësuan rënie në numrin e votave krahasuar me 2021 – PS mori 4.5% vota më pak dhe PD-ASHM plot 33% më pak. Por PS-ja mori mbi 122 mijë vota nga diaspora, kurse PD-ASHM vetëm 47 mijë…
Me ndihmën e votave të diasporës, PS arriti që ta shtojë 11.5% numrin e votave krahasuar me 2021.
Ndër qaret, Shkodra rezultoi me performacën më të lartë elektorale të PS-së, si brenda edhe jashtë vendit. Ndërsa Kukësi rezultoi me më të ultën (shihni tabelën e mëposhtme).
