Kryeministri Edi Rama vizitoi ditën e sotme punimet për rindërtimin e “Muzeut të Kujtesës” dhe përmirësimin e hapësirës përreth xhamisë në Shkodër. Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se Shkodra ka hyrë në një fazë të re zhvillimi, duke shtuar se ky është vetëm fillimi i një transformimi që nisi me vonesë 30 vjet më parë.

Ai vuri në dukje se projekti i rindërtimit përfaqëson dy aspekte kryesore: një lidhje të ngushtë me të kaluarën dhe domosdoshmërinë për të ekspozuar historinë e dhimbshme të qytetit, e prekur nga diktatura komuniste, dhe një krijim hapësirash të reja që do shërbejnë si pika takimi për komunitetin e Shkodrës.

Kryeministri po ashtu falenderoi arkitektin Hernandez, duke e cilësuar atë si personin e duhur për këto projekte, duke e krahasuar me “shalqinin me provë” për punën e tij të jashtëzakonshme. Rama u shpreh se këto projekte do të kenë një ndikim të madh në promovimin e qytetit, duke sjellë më shumë vizitorë dhe zhvillim ekonomik.

Ai nënvizoi rëndësinë e financimit të këtyre projekteve nga qeveria, e cila do të mbajë barrën kryesore të investimeve, ndërkohë që Bashkia e Shkodrës do të bashkëpunojë në financimin e tyre. Gjithashtu, Rama e cilësoi restaurimin e Xhamisë së Shkodrës si një projekt spektakolar dhe theksoi nevojën për të rritur më tej turizm.