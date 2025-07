Kryetari i Bashkisë Shkodër, Benet Beci, bëri të ditur të martën lajmin për ndërtimin e një rrugë të re strategjike që do të lidhë qarkun e Shkodrës me atë të Kukësit. Kjo rrugë pritet të jetë funksionale brenda pak kohësh dhe do të shërbejë si një arterie kyçe për zhvillimin turistik dhe ekonomik të Alpeve Shqiptare.

Rëndësia dhe itinerari i rrugës

Sipas Becit, rruga e re do të lidhë Shkodrën, Thethin, Nikaj-Mërturin, Tropojën dhe do të vazhdojë drejt Gjakovës në Kosovë. Kjo do të krijojë atë që ai e quajti “Trekëndëshi turistik Theth – Curraj i Epërm – Valbonë”, duke përfshirë zona me bukuri natyrore të mrekullueshme.

Segmenti i rrugës që ndodhet në territorin e Bashkisë Shkodër përfshin aksin Lekaj – Abat – Pecaj – Qafa e Ndërnajes, me një gjatësi prej 13.4 km, e vendosur në njësinë administrative Shalë.

Përfitimet dhe ndikimi

Kryebashkiaku Beci theksoi përfitimet e shumta që do të sjellë ky projekt:

Shkurtim distancash- Rruga shkurton ndjeshëm largësinë mes Thethit dhe Lekbibajt.

Lidhje strukturore- Lidh mbi 380 struktura pritëse (bujtina dhe kulla alpine) brenda paketës së turizmit të Alpeve.

Forcim i lidhjeve rajonale- Përmirëson lidhjet midis Dukagjinit, Nikaj-Mërturit dhe Gjakovës.

Nxitje e investimeve- Ndihmon komunitetet vendase dhe emigrantët që të rikthehen dhe të investojnë në vendlindje, duke nxitur zhvillimin e qëndrueshëm turistik dhe ekonomik.

Bashkëpunimi dhe financimi

Projekti është fryt i një bashkëpunimi të ngushtë midis Bashkisë Shkodër dhe Qeverisë shqiptare. Realizimi i tij do të bëhet përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit, duke garantuar kthimin e zonave të Alpeve në qendra të zhvillimit të qëndrueshëm.

Ky investim në infrastrukturë pritet të ketë një ndikim transformues në rajon, duke hapur mundësi të reja për turizmin dhe duke mbështetur komunitetet lokale.