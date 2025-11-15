Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha është masakruar nga fansat në rrjetet sociale. Në një postim në Facebook, të bërë mbrëmjen e djeshme, Berisha informon fansat se do të zhvillojë një bashkëbisedim live me qytetarët, por ky postim është pritur me lumë kritikash.
Edhe vetë fansat e Berishës tregohen shumë të kujdesshëm që ti kujtojnë atij se ka injoruar fletëthirrjen e SPAK dhe nuk është paraqitur për të dhënë llogari për krimet shtetërore të 21 janarit.
Në komentet e shumta, ndjekësit i kërkojnë Berishës të shkojë në SPAK dhe të përballet me drejtësinë për çështjen e 21 Janarit.
Disa nga komentet në postimin e Berishës
Murat Shaba: Shko ke SPAK0u përballu me ata
Ilir Konomi: Pafytyrësia jote nuk paska kufi, o plak i matufosur, kujt i intereson ti, je veqese nje kale i ngordhur qe po qelb dynjane,!!!
Fidaim Duraku: A té zen gjumi rehat, ?pěr vrasjet që ke porositur, kur ishe nê pushtet.
Vangjel Dimo” Sa mirë i lexon rrjetet sociale , po fletëthirrjet e SPAK pse nuk i lexon
Qamil Stafa” Po zhduku mor hund capine se na cave trapin. Palaco shko te spaku jep llogari per krimet qe ke bere.
Ec Tej: Lere konferencen se na cave trapin perdite. Shko ne SPAK dhe mos ji dhjaks.
Dashamir Kalari: SHKO NE SPAK OVRASES OGNJESHTAR TETE MARINZVARE
Jorgji Topi: Pa’ paraqitu Ke Spaku mos vine Skapistat te marrin me dhune o plaku Mer
Ilirjan Rrodhe: Je një burracak i pështirë o Berishuc
Luli Shahinasi: Shko jep llogari në spak.. Rrugac
Mexhit Kukeli: Shko ke spaku o gjigante Moro pun ne qofet se nuk je hajdut okj se tallen socjalistat me ne demokeratet ne qofet se je shko ke Iliri se esht vetun e kaloni ethe keto vjet
Met Hasani: Shko paraqitu në SPAK se sja ndjen kujt për ty
Aron Toti: Shko para drejtesise o kanceri kombit o hale o mut o serbofil.
