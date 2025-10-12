Hulumtimet e reja ofrojnë atë që shkencëtarët e përshkruajnë si provat e para biologjike të mjegullës së trurit të shkaktuar nga COVID-i afatgjatë.
Shkencëtarët në Japoni kanë identifikuar një shkak të mundshëm biologjik të mjegullës së trurit të lidhur me Covid-in e zgjatur, duke ofruar prova se kjo gjendje nuk është vetëm një simptomë e vazhdueshme, por një sëmundje molekulare e matshme e trurit.
Një ekip nga Universiteti i Qytetit të Yokohama-s, i udhëhequr nga Profesor Takuya Takahashi, zbuloi se njerëzit që vuajnë nga Covid-19 i zgjatur kanë aktivitet të shtuar të receptorëve AMPA – një lloj molekule thelbësore për të mësuarit dhe kujtesën.
“Duke aplikuar teknologjinë tonë të sapozhvilluar PET për imazherinë e receptorëve AMPA, ne synojmë të ofrojmë një perspektivë të re dhe zgjidhje inovative për një sfidë serioze mjekësore siç është COVID-i afatgjatë”, tha Profesor Takahashi.
Çfarë është mjegulla e trurit e shkaktuar nga COVID?
Mjegulla e trurit – një term i përdorur kolektivisht për dëmtimin njohës, kujtesën e dobët dhe të menduarit e ngadalësuar, është një nga simptomat më të zakonshme dhe të rënda të infeksionit SARS-CoV-2 (COVID-19).
Hulumtimet tregojnë se prek më shumë se 80 për qind të njerëzve që vuajnë nga COVID-19 i zgjatur, duke i lënë miliona njerëz të përpiqen të kryejnë punë, studime ose jetën e përditshme.
Deri më tani, shkencëtarët e kanë pasur të vështirë të gjejnë tregues të qartë biologjikë që do ta shpjegonin këtë fenomen. Studimet e mëparshme të imazherisë së trurit kanë treguar ndryshime delikate strukturore, por asnjëra nuk ka përcaktuar me saktësi çrregullimet molekulare që shkaktojnë mjegullën.
Si u krye hulumtimi?
Ekipi japonez hipotezoi se receptorët AMPA (AMPAR) mund të luajnë një rol kyç. Këta receptorë veprojnë si pika të rëndësishme komunikimi midis qelizave të trurit dhe më parë janë lidhur me gjendje mendore dhe neurologjike si depresioni, skizofrenia dhe demenca.
Duke përdorur një teknikë të re të quajtur imazheria K-2 AMPAR PET, studiuesit skanuan trurin e 30 pacientëve me Covid të zgjatur dhe krahasuan rezultatet me 80 vullnetarë të shëndetshëm.
Ata zbuluan se dendësia e receptorëve te pacientët me COVID të zgjatur ishte rritur ndjeshëm – dhe sa më i lartë të ishte aktiviteti i receptorit AMPA, aq më të theksuara ishin simptomat njohëse.
Inflamacioni është treguar gjithashtu se është një faktor i rëndësishëm. Nivele më të larta të shënuesve inflamatorë u shoqëruan me të njëjtën rritje të aktivitetit të receptorëve, duke treguar se përgjigja imune e trurit mund të jetë shkaku i këtyre ndryshimeve molekulare.
“Rezultatet tona tregojnë qartë se mjegulla e trurit e shkaktuar nga simptomat e infeksionit të zgjatur me COVID duhet të njihet si një gjendje klinike e vërtetë. Kjo mund ta inkurajojë sektorin e shëndetësisë të përshpejtojë zhvillimin e qasjeve diagnostikuese dhe terapeutike për këtë çrregullim”, shpjegon Profesor Takahashi.
Edhe pse hulumtimi është ende në një fazë të hershme, gjetjet mund të hapin rrugën për terapi që do të zvogëlonin aktivitetin e tepërt të receptorëve AMPA, të cilët potencialisht do të lehtësonin simptomat tek të prekurit.(Euronews Albania)
