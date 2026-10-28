Polifenolet nga boronicat dhe manaferrat mund të ngadalësojnë plakjen e qelizave dhe zhvillimin e fibrozës, domethënë zëvendësimin e indeve të shëndetshme me inde të ngjashme me shenja, sipas një studimi nga shkencëtarët e Universitetit Shtetëror të Surgut dhe Qendrës Kombëtare për Bioteknologji të Kazakistanit.
Sipas drejtoreshës së Institutit Mjekësor në Universitetin e Surgut, Lyudmila Kovalenko, efekti i polifenoleve në ngadalësimin e plakjes së qelizave ishte më i theksuar te boronicat, raportoi Ria Novosti.
Studiuesit analizuan manaferrat e rritura në rajonin e Surgut, në Rusinë veriore.
Polifenolet janë komponime bimore që, përveç mbrojtjes së bimëve nga dëmtuesit, sëmundjet dhe rrezatimi ultravjollcë, kanë edhe veti antioksiduese dhe anti-inflamatore.
Shkencëtarët kanë përcaktuar se përbërjet nga boronicat dhe manaferrat, kanë potencialin të rregullojnë proceset e plakjes së qelizave dhe zhvillimin e fibrozës.
Fibroza përfshin formimin e indeve të mbresë dhe mund të ndikojë në mushkëri, mëlçi, veshka, zemër dhe zorrë.
Sipas Kovalenkos, hulumtimi tregoi mundësinë e përdorimit të polifenoleve për të zvogëluar rrezikun e zhvillimit të fibrozës dhe për të ngadalësuar përparimin e saj, veçanërisht në fibrozën pulmonare.
Shkencëtarët deklaruan se rezultatet e hulumtimit mund të shërbejnë si bazë për zhvillimin e produkteve ushqimore funksionale dhe, në planin afatgjatë, të barnave për trajtimin e fibrozës.
Hulumtimi u krye në kuadër të projektit të Universitetit Shtetëror në Surgut “Zgjidhje biomjekësore për mjekësinë e personalizuar” dhe u botua në revistën “Biomedicines”.
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Burimi: Botë
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