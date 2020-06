Një ilaç që mund të trajtojë dhe parandalojë Covid-19 po testohet te pacientët në Shtetet e Bashkuara, sipas një njoftimi nga Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Ky është gjykimi i parë i një përzierje antitrupash Covid-19 në Shtetet e Bashkuara. Nëse rezulton i suksesshëm, Regeneron shpreson se ilaçi mund të jetë në dispozicion deri në vjeshtë.

Prova klinike filloi të Mërkurën. Regeneron tha se përzierja e antitrupave do të testohet në katër popullsi të veçanta studimi: njerëzit që janë shtruar në spital me Covid-19; personat që kanë simptoma për sëmundjen, por nuk janë shtruar në spital; njerëzit që janë të shëndetshëm, por kanë një rrezik të lartë për t’u sëmurur; dhe njerëz të shëndetshëm që kanë rënë në kontakt të ngushtë me një person të sëmurë.

Antitrupat janë proteina që trupi i prodhon natyrshëm për t’u mbrojtur nga një kërcënim si Covid-19. Për të bërë atë që quhet antitrupa monoklonalë (të cilat formojnë një përzierje antitrupash), shkencëtarët kërkojnë përmes mijëra antitrupave për të kuptuar se cilat specifikisht luftojnë në mënyrë më efektive koronavirusin.

/e.rr