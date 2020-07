Presidenti i Republikës Ilir Meta tha se e ardhmja e Kosovës dhe e Serbisë është në Bashkimin Europian.

Lidhur me çështjen e ndërrimit të territoreve, Meta tha se kjo ide nuk i shërben forcimit të themeleve të Europës së Bashkuar.

Në konferencëne përjavshme me gazetarët, presidenti deklaroi se zgjidhja e qëndrueshme është që të gjithë qytetarët si në Kosovë, edhe në Serbi, të gëzojnë të drejtat e tyre.

“Dua të vlerësojë dhe një herë tjetër, pa u bërë pjesë e deklaratave apo komenteve të diplomatëve, e ardhmja e Kosovës dhe e Serbisë duhet të jetë në BE. Ky është një objektiv i shpallur në mënyrë të qartë nga të dy vendet. Dhe pa asnjë diskutim që dhe BE çdo ide për ndryshim kufijsh është një ide që nuk i shpërben forcimit të themeleve të Europës së bashkuar dhe është e rëndësishme që të punohet për BE. S’mund të ketë kurrsesi asnjë zgjidhje të qëndrueshme dhe as paqësore e evropianë, duke bërë llogari, jo vetëm kufijsh por dhe qytetarësh. S’besoj se Ballkani ka nevojë për zgjedhje të vjetra ballkanike.”, tha Meta.

/e.rr