Forcat amerikane kanë deklaruar se kanë goditur objekte ushtarake iraniane përgjegjëse për sulmet ndaj anijeve të tyre luftarake në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa forcat e armatosura iraniane deklaruan se sulmet ajrore goditën zona civile.
Kërcënimi i Trump-it
Presidenti amerikan tha se armëpushimi mbetet ende në fuqi, por paralajmëroi se “do t’i godasim shumë më fort dhe shumë më dhunshëm” nëse Irani nuk nënshkruan së shpejti një marrëveshje. Irani ende nuk e ka finalizuar përgjigjen ndaj propozimit amerikan për t’i dhënë fund luftës.
Emiratet e Bashkuara Arabe nën sulm
Qendra e Gjirit po përballet aktualisht me sulme nga Irani, tha Ministria e Mbrojtjes. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pësuar më shumë sulme hyrëse nga Irani se çdo vend tjetër gjatë dy muajve të fundit.
Presidenti Donald Trump deklaroi të enjten se propozimi amerikan për t’i dhënë fund konfliktit me Iranin ishte më i gjerë sesa një “ofertë me një faqe”, ndërsa Teherani vazhdon të shqyrtojë mesazhet nga Uashingtoni të dorëzuara përmes ndërmjetësve pakistanezë.
