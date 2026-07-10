“Bukë, Kripë dhe Zemër”, është një ndër nismat që synon të rikthejë në vëmendje një nga traditat më të bukura shqiptare të mikpritjes.
Prefekti i Qarkut Tiranë, Shkëlqim Hajdari, ka bërë thirrje që bujtinat, restorantet dhe baret në Shqipëri e në trojet shqiptare të ofrojnë falas “bukë, ujë e vaj ulliri” për vizitorët, si simbol i respektit, bujarisë dhe mikpritjes shqiptare.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hajdari ndau pamjet nga nisma e veçantë, duke u mbështetur te tradita shqiptare.
“Nisma Speciale….!
Mbrëmë në bujtinën” Panorama Piqeras”, bazuar ne traditen e mikpritjen shqiptare, mori jetë nisma:
“Bukë, ujë e vaj ulliri falas”, në të gjitha bujtinat,restorantet e baret ne shqiperi, e ne te gjitha trojet shqiptare”, shkruan Shkëlqim Hajdari.
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