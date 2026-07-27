Analisiti Artan Hoxha i ftuar këtë të hënë në emisionin “Now” me Erla Mëhillin në Euronews Albania ka folur lidhur me miratimin e marrëveshjes së huasë mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fushën e mbrojtjes.
Gjatë fjalës së tij, Hoxha u shpreh se neni 83 i Kushtetutës kërkon që edhe për miratime të përshpejtuara të zbatohet afati prej të paktën 7 ditësh, ç’ka shtoi se miratimi i sotëm përbën një shkelje të procedurës kushtetuese nga mazhoranca.
Ndër të tjera, ai e ka cilësuar marrjen e dokumentit nga deputeti Agron Shehaj si një ‘mosbindje civile’. Hoxha e ka cilësuar rezultatin e sotëm si arrogancë të mazhorancës dhe mosdhënies së të drejtës për të lexuar atë që po votohet.
“Me datë 24 korrik, Këshilli i Ministrave miraton një projekt-marrëveshje dhe ja përcjell po atë datë si projektligj Kuvendit. 24 i shtati i këtij viti, firmosur nga vetë Shkëlqesia e Tij, Kryeministri i Shqipërisë.
Kushtetuta në nenin 83 thotë: mund të bëhet miratim i përshpejtuar, por asnjëherë jo më pak se një javë. Tani sot jemi me datë 27. A jemi përballë një shkeljeje ashiqare të Kushtetutës? Nga 24 në 27? Çfarë urgjence paska patur që duhet me patjetër sot?
Përsëritet ngjarja kur ishte marrëveshja për Bordin e Paqes. Pra, e njëjta arrogancë në këtë rast sot është edhe në shkelje ashiqare të Kushtetutës. Kushtetuta thotë 7 ditë minimumi, jo më pak se 7 ditë! Këta e bëjnë me 3.
Pse e bën? Për të demonstruar zell prej shërbëtori, për të demonstruar dhunë prej autoritari në shtëpi dhe shërbëtori në raport me Shtetet e Bashkuara, s’ka shpjegim tjetër! Dhe të dyja anët e së njëjtës medalje janë, natyra e autokratit.
Opozita thotë shumë qartë, respektojmë marrëveshjen, respektojmë dhe Kushtetutën. Pse nuk e pranojnë këta? Sepse duan edhe që në një mënyrë a një tjetër ta vendosin opozitën në pozicionin antiamerikan. Po nuk e pësoi opozita fare, asgjë.
Sepse dhe ata amerikanët atje në fakt çuditen me qeverinë, sepse atyre ç’u duhet miratimi i marrëveshjes së Amerikës në shkelje të Kushtetutës së Shqipërisë.
Një marrëdhënie ndërshtetërore i vihet një dampë, dhe po që se do kishte nevojë Amerika për një urgjencë kaq të madhe nga Shqipëria, ore ne dhe Kushtetutën e ndërronim. E ndërronim atë nenin, bëhen 96 vota më shumë dhe e ndërronim. Shteti serioz e respekton Kushtetutën e vet.
Pra, rezultati i kësaj gjëje është karagjozllëk nga një krah dhe arrogancë nga krahu tjetër. E dyta, çfarë sekreti ka në atë marrëveshje që u rruaka me 7 palë zinxhirë? Ku është argumentimi i sekretit të kësaj marrëveshjeje?”, tha ai ndër të tjera.
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