Nga janari deri në muajin korrik 2025, Inspektorati i Punës ka kryer rreth 5.500 inspektime, ku në 50 për qind të rasteve janë konstatuar shkelje sa i përket mosrespektimit të Kodit të Punës dhe Sigurisë.
Nga shifrat rezulton se për 7-mujorin e parë të 2025-ës janë marrë rreth 900 masa administrative më shumë po ta krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
“Në këtë periudhë janë realizuar 5.500 inspektime në total dhe janë marrë rreth 2.800 masa. Pra, 50% e inspektimeve të realizuara janë shoqëruar me një masë administrative. Këtu përfshihen pezullimet, paralajmërimet dhe gjobat”, u shpreh Drejtori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Punës, Eljo Muçaj.
Gjatë kontrolleve janë vendosur mbi 130 gjoba që kapin vlerën e 35 milionë lekëve. Pjesa më e madhe e shkeljeve kanë qenë të lidhura me zbatimin e legjislacionit të Kodit të Punës.
“Gjatë këtij 7-mujori, në vlerë absolute, Inspektorati i Punës ka vendosur një masë gjobash në vlerën 35 milionë lekë të rinj, e cila në numër është diku te 10-15% më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë. Pjesa më e madhe e shkeljeve është e lidhur me informalitetin gri. Këtu baza është më e gjerë, ku do listoja mungesën e një kontrate pune, orët e zgjatura të punës, puna në ditët e pushimit, mospagesa e plotë e pagës ose paga e nëndeklaruar”, tha kryeinspektori Muçaj.
Inspektorati i Punës ka intensifikuar kontrollet më së shumti tek subjektet që rezultojnë të jenë më problematike, si ndërtimi apo turizmi.
