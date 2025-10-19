Izraeli ka vendosur të ndalojë furnizimin me ndihmë humanitare në Rripin e Gazës “deri në njoftim të mëtejshëm”, bazuar në rekomandimet e ushtrisë izraelite, raportojnë mediat lokale.
Kjo lëvizje vjen pasi Hamasi thuhet se shkeli marrëveshjen e armëpushimit më herët gjatë ditës së sotme dhe Izraeli u hakmor me sulme ajrore.
Marrëveshja e armëpushimit e kishte angazhuar Izraelin të lejonte hyrjen e 600 kamionëve që transportonin ndihma në Gaza çdo ditë.
Megjithatë, Izraeli e kishte përgjysmuar numrin e kamionëve, pasi akuzoi Hamasin se nuk e kishte zbatuar marrëveshjen, duke mos i kthyer të gjithë trupat e pengjeve të vdekur në kohë.
Deri më tani, Izraeli ka refuzuar gjithashtu të rihapë pikën kyçe kufitare të Rafah, e vetmja pikë hyrjeje që nuk kontrollohet ekskluzivisht nga Izraeli.
