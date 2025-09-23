Prokuroria e Fierit ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq tre persona për shkelje të rëndë ligjore në ndërtim në lagjen “Kongresi” të Bashkisë Lushnje.
Shtetasi N.Q., ndërtues i objektit, akuzohet për “Ndërtim të paligjshëm”, pasi realizoi punime që tejkalonin 77% të sipërfaqes së lejuar, ose 276.6 m² mbi kufirin e miratuar.
Prokuroria ka vënë në shënjestër edhe autoritetet inspektuese vendore: Gj.M, kryeinspektor pranë Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) Bashkia Lushnje, për “Shpërdorim detyre”, dhe E.S, ekspert, për “Ekspertim të rremë”, pasi dokumentet e ekspertimit nuk reflektonin sipërfaqen reale të ndërtimit.
Sipas hetimeve, struktura e inspektimit në Bashkinë Lushnje nuk kishte kryer kontrollin e duhur gjatë ndërtimit, duke lejuar tejkalimin e lejes së miratuar.
Eksperti i përfshirë paraqiti të dhëna të pasakta për sipërfaqen e ndërtuar, duke krijuar një pamje të rreme për autoritetet.
“Nga ana e autoritet inspektues, IMT-së, Bashkia Lushnje, personave përgjegjës të ngarkuar me ushtrimin e detyrave funksionale që lidhen me kontrollin e territorit dhe monitorimin në vijimësi të zbatimit të lejeve ndërtimore, u konstatua se janë kryer veprime në kundërshtim me ligjin, që përbëjnë mospërmbushje të rregullt të detyrës. Fakti penal i konstatuar ju atribua nga prokuroria shtetasit M.Gj., me detyrë Kryeinspektor pranë IMT-së Bashkia Lushnje, në kohën e kryerjes së veprës.
Po kështu edhe shtetasi E.S, me cilësinë e ekspertit me kryerjen e aktit të ekspertimit, ka paraqitur në të dhëna të rreme që lidhen me sipërfaqen reale të ndërtimit të realizuar. Nga hetimet rezultoi se sipërfaqja e ndërtuar nga i pandehuri ishte disa herë më e madhe se ajo e pasqyruar nga eksperti“, thuhet në njoftimin zyrtar.
