Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet në lidhje me vrasjen e 25-vjeçarit Klodjan Rasha, i cili u qëllua për vdekje nga një efektiv policie. Dy punonjës të patrullës së Shqiponjave ishin përcaktuar për kontrolle në zonën e Laprakës, teksa gjatë shërbimit, në mesnatë kanë pikasur një të ri që ecte në rrugë.

Ndërkohë është zbardhur deklarata e efektivit të policisë që ka vrarë me 2 plumba 25 vjeçarin Klodjan Rasha në orët e para të mëngjesit të sotëm në Tiranë.

Në dëshminë e tij efektivi ka thënë se ka dashur ta ndalojë të riun pasi ka thyer orën policiore duke dalë pas orës 22:00, por 25 vjeçari e ka kërcënuar dhe është larguar me vrap. Ndërsa polici e ka ndjekur nga pas.Ndonëse i kanë kërkuar që të ndalonte, 25-vjeçari nuk i është përgjigjur thirrjes, ndërsa është futur në një rrugicë.

Ndërkohë dy policët janë në rrugë të ndryshme, për t’i dalë para të riut, ndërsa pas 800 metra ndjekjeje, një prej efektivëve ka qëlluar ndaj të riut.“Isha turni i 3 ne pune. Pas instruktazhit ne komisariat kam nisur patrullimin ne zone për te pare zbatimin e ligjit dhe të masave të vendosura nga Komiteti Teknik.

Kam konstatuar në unaze një dalë të ri që sapo na pa u largua me vrap në mënyre të dyshimte. Kam njoftuar sallën dhe i jam vënë në ndjekje ku herë pas here i kam bëre thirrje të ndalojë.

I kërkova ta ndalojë për ta pyetur për arsyen e daljes por ai nuk u bind. Here pas here kthehej dhe m’u duk sikur më kërcënoi me armë dhe veprova”, mësohet të ketë thënë polici.

g.kosovari