Të paktën 14 arrestime, mbi 10 kg drogë e sekuestruar e llojeve nga kokaina tek hashashi, si dhe 100 mijë euro cash dhe sende e prova të panumërta të gjetura gjatë një operacioni me shkallë të gjera në Itali.
Aksioni nisi mbrëmjen e 24 shkurtit dhe zgjati një javë. Mes të arrestuarve është edhe një pronar lokali, barist njëkohësisht, shqiptar, që akuzohet se drejtonte organizatën e përbërë kryesisht nga shqipfolës.
Goditja u krye në rajonin e Cuneo, kurse baza kryesore e grupit ishte në fshat, aty ku ndodhej edhe lokali i shqiptarit, në zonën e Monregalezëve, në Mondovi.
Hetimet kishin nisur një vit më parë nga Njësia Operacionale e Karabinierëve të Mondovit. Arrestimet e para ishin bërë që në muajin shkurt 2025 dhe më tej në mars, kurse ato të fundit dy ditë më parë.
Substancat ishin shitur në të tre rastet nga një shtetas shqiptar, menaxher i një bari në zonën e Mondovì-t.
“Kështu, u përvijua ekzistenca e një rrjeti të madh të trafikimit të drogës, kryesisht të kokainës, por edhe të hashashit dhe marihuanës, të drejtuar nga burri në bashkëpunim me një bashkatdhetar, i cili jetonte jashtë rajonit, por i cili ishte mësuar të qëndronte për periudha të gjata në vendin e tij të origjinës”, informuan autoritetet.
Hetimet lejuan të rindërtohej e gjithë struktura dhe rolet e luajtura nga secili i dyshuar. Nga aktiviteti i “ndërmjetësit”, deri te ai i “shumicës”, përgjegjës për “vendosjen” e drogës te “menaxherët” e “zonave të ndryshme të trafikimit të drogës” në provincën e Cuneos, për shitje të mëvonshme te blerësit e vendosur kryesisht në qytetet Mondovì, Cuneo, Saluzzo dhe Fossano, shpjeguan hetuesit.Në 14 arrestimet e urdhëruara nga Zyra e Prokurorit Publik të Cuneos, 10 janë masa arresti me burg, 4 urdhra për të qëndruar në komunat e banimit dhe 3 urdhër-bastisje.
Në bastisje morën pjesë helikopterë dhe qenë kërkimi antidrogë, të ndihmuar edhe nga Njësitë e Torinos dhe Piemontes, deri dhe Guardia di Finanza.
Gjatë ekzekutimit, ushtria gjeti dhe sekuestroi 3.4 kg kokainë, 4.5 kg marihuanë, 5 bimë marihuane plus një sistem kultivimi, 0.660 kg hashash, 1.5 kg agjent prerës dhe 100 mijë euro në para të gatshme që besohet të jenë të ardhura nga aktiviteti i paligjshëm.
Po kështu një bllokues elektronik, një pajisje që “shqetësonte” frekuencat për të parandaluar përgjimet, dy telefona celularë kripto, një revolver i kalibrit special 38 i vjedhur dhe 18 fishekë.
Karabinierët arrestuan gjithashtu një grua 54-vjeçare, së cilës iu gjetën në posedim 25 gramë kokainë, të ndarë në doza, 37 gramë marijuanë, 157 gramë hashash, 1,835 euro në para të gatshme dhe tre telefona celularë, të cilët u sekuestruan të gjithë
