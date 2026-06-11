Policia ka finalizuar operacionin e koduar “Hold on”, duke goditur një call center ku dyshohet se kryhej veprimtari mashtrimi kompjuterik në bulevardin “Gjergj Fishta”.
Gjatë ndërhyrjes, u arrestuan në flagrancë 4 persona, të cilët dyshohet se ishin organizatorë dhe drejtues të aktivitetit. Ata janë: E. K., 28 vjeç, A. J., 21 vjeç, E. D., 21 vjeç dhe M. M., 19 vjeç.
Gjithashtu, në ambientet e call center-it u kapën në punë 49 punonjës, ndaj të cilëve nisi procedimi penal në gjendje të lirë.
Policia sekuestroi 94 kompjuterë, 11 celularë, 2 iPad dhe 107 pajisje të tjera që dyshohet se përdoreshin për mashtrime kompjuterike, si dhe materiale të ndryshme me interes për hetimin.
Më poshtë, mund të shihni pamjet e operacionit të befasishëm:
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