Një operacion i gjerë i policisë italiane ka çuar në shkatërrimin e një rrjeti financiar klandestin të përdorur nga grupet kriminale për trafikun e drogës dhe pastrimin e parave. Autoritetet dyshojnë se përmes kësaj “banke të fshehtë” kanë kaluar qindra miliona euro gjatë tre viteve të fundit.
Sipas hetimeve, rrjeti kishte bazën në qytetin e Pratos, pranë Firences, dhe drejtohej nga një shtetas kinez që prej vitit 2021. Organizata vepronte si një ndërmjetës global për grupet e krimit të organizuar, duke mundësuar pagesa për ngarkesa të mëdha droge pa lëvizur fizikisht para dhe duke garantuar anonimitet të plotë.
Policia italiane bëri të ditur se sistemi transferonte virtualisht para mes Italisë, Spanjës, Francës, Gjermanisë, Belgjikës dhe Holandës. Vetëm në tre vitet e fundit, përmes tij janë qarkulluar nga 80 deri në 100 milionë euro në vit.
Mes klientëve të rrjetit ishin organizata shqiptare të trafikut të drogës që operojnë në Itali, si dhe grupe të mafias italiane.
Në kuadër të operacionit janë arrestuar 41 persona në Itali dhe Spanjë, të akuzuar për organizatë kriminale, trafik droge, pastrim parash dhe favorizim të emigracionit të paligjshëm.
Hetimet zbuluan gjithashtu se një degë e organizatës menaxhonte një rrjet të paligjshëm emigracioni nga Kina drejt Europës. Emigrantët transportoheshin fillimisht në Beograd dhe më pas kalonin drejt vendeve të Bashkimit Europian, shpesh në kushte të vështira, për të mbërritur në Itali.
Autoritetet italiane e konsiderojnë operacionin një nga goditjet më të rëndësishme të viteve të fundit ndaj rrjeteve financiare që mbështesin trafikun ndërkombëtar të drogës dhe aktivitetet e krimit të organizuar.
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